Kışın doğal gazı güvenle kullanmak için nelere dikkat edilmeli? İşte 9 öneri

Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapmak yasak. Ayrıca yapılacak kazı çalışmaları, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde olmalı.

Şüpheli bir durum görüldüğünde veya olası gaz kaçak fark edildiğinde 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranarak durum bildirilmeli.