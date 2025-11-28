Kışın doğal gazı güvenle kullanmak için nelere dikkat edilmeli? İşte 9 öneri

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle doğal gaz tüketimi artarken, güvenli kullanım konusu yeniden gündeme geliyor. Bu dönemde güvenli doğal gaz kullanımı için dikkat edilmesi gereken 9 madde öne çıkıyor.
1 Kullanıma başlamadan önce dağıtım şirketi tüm kontrolleri yapmalı
Buna göre, doğal gazın kullanımına başlamadan önce dağıtım şirketi tarafından yapılan tüm kontroller eksiksiz yapılmalı. Doğal gaz, ilk gaz açma veya sözleşme yenileme süreçlerinin ardından yalnızca dağıtım şirketinin onayıyla kullanılmalı, yakıcı cihazlar ise yetkili servis kontrolüyle çalıştırılmalı.
2 Yıpranmış ekipmanlar sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmeli
Yakıcı cihazların bağlantı noktalarındaki yıpranmış veya kullanım ömrünü tamamlamış ekipmanların sertifikalı firmalar tarafından kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda bu parçalar değiştirilmeli.
3 Kapalı ortamda menfez bulundurulmalı
Yakıcı cihaz bacaları kesinlikle dış ortama kadar çıkarılmalı ve kapalı ortamda mutlaka menfez bulundurulmalı. Baca ek yerlerinin sızdırma yapmayacak şekilde duvara sabitlenerek monte edilmiş olmasına dikkat edilmeli.
Öte yandan, kış aylarında baca borularının dışarıya çıkan bölümleri buz kütleleri ve dış etkenler nedeniyle yerinden çıkabilir veya zarar görebilir. Bu sebeple de bacaların iç ve dış ortamda kalan kısımları düzenli olarak kontrol edilmeli.
4 Onaylı tesisata müdahalede bulunulmamalı
İlk gaz açma işleminden sonra onaylı tesisata müdahalede bulunulmamalı, tesisata veya yakıcı cihazlara sertifikalı tesisat firması dışında kimsenin müdahale etmesine izin verilmemeli.
Yapılması gereken her işlem öncesinde de dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmeli. Sertifikalı firmaların yaptığı işlemlerin belgesi mutlaka alınmalı.
5 Dağıtım şirketinin onayı olmadan cihazın yeri değiştirilmemeli
Bacalı cihaz banyo, tuvalet veya yatak odası gibi alanlarda kesinlikle olmamalı, dağıtım şirketinin onayı olmadan cihaz yer değişikliği yapılmamalı.
6 Yapılacak kazı çalışmaları dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olmalı
Doğal gaz hattı bulunan bölgelerde izinsiz kazı yapmak yasak. Ayrıca yapılacak kazı çalışmaları, başta can ve mal güvenliğini sağlamak ve herhangi bir hasara sebebiyet verilmemesi için Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi ve izni dahilinde olmalı.
Şüpheli bir durum görüldüğünde veya olası gaz kaçak fark edildiğinde 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranarak durum bildirilmeli.
7 Karbonmonoksit algılama cihazı bulundurulmalı
Bacalı cihazlarla birlikte karbonmonoksit algılama cihazı bulundurulmalı ve cihazın aktif olarak çalıştığı kontrol edilmeli.
8 Cihazların periyodik bakımları yetkili servisler tarafından yapılmalı
Cihazların periyodik bakımlarının ve bacaların kontrollerinin yetkili servisler tarafından düzenli olarak yapılması büyük önem taşıyor. Bu kontroller aynı zamanda kombinin de ömrünü uzatarak verimi artırıyor.