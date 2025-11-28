ARA
Finike portakalında hasat telaşı: Ürünler iç ve dış pazara sevk ediliyor

Yaklaşık 17 yıl önce lezzeti ve aromasıyla coğrafi işaret alan Finike portakalında hasat dönemi başladı.


Finike portakalında hasat telaşı: Ürünler iç ve dış pazara sevk ediliyor

Antalya'nın Finike ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan Finike portakalının büyük bölümü iç piyasada değerlendirilse de ürünün yaklaşık yüzde 10'u Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor.

1 Washington Navel cinsi portakal üretiliyor

Washington Navel cinsi portakal üretiliyor

Finike ilçesinde yaklaşık 40 bin dönümlük alanda çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretimi yapılıyor.

 

2 Günde 300-500 ton arası ürün toplanıyor

Günde 300-500 ton arası ürün toplanıyor

Günde 300 ile 500 ton arası ürün toplanarak traktörlere yüklenip, ilçedeki soğuk hava depolarına taşınıyor. 

3 Portakallar paketlenerek pazarlara ve marketlere gönderiliyor

Portakallar paketlenerek pazarlara ve marketlere gönderiliyor

Burada yıkanıp boylarına göre ayrılan portakallar, paketlenerek pazarlara ve marketlere gönderiliyor.

4 Hasat mayısa kadar sürüyor

Hasat mayısa kadar sürüyor

İlçedeki hasat süreci ürünün cinsine göre mayısa kadar sürüyor.

5 Ürünün yüzde 90'ı iç pazara gönderiliyor

Ürünün yüzde 90'ı iç pazara gönderiliyor

Ürünün yüzde 90'lık bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara, yüzde 10'u ise Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor.

6 "Finike portakalı farklı bir aromaya sahip"

"Finike portakalı farklı bir aromaya sahip"

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike portakalının üç tarafı dağ, önü deniz ve toprağı alüvyon olan bir bölgede yetiştirildiğini, bu sebeple farklı bir aromaya sahip olduğunu söyledi.

 

7 Kabuğu ince, şeker oranı yüksek

Kabuğu ince, şeker oranı yüksek

Geyikçi, Finike portakalının kabuğunun ince, şeker oranının yüksek olduğunu ve ağızda posa bırakmadığını da belirtti.

8 "Bu aromayı hiçbir yerde yakalayamazsınız"

"Bu aromayı hiçbir yerde yakalayamazsınız"

Geyikçi ayrıca, "Finike topraklarının ve havasının verdiği bir aroması var. Bu aromayı hiçbir yerde yakalayamazsınız. Buradan bir ağaç, fidan alıp başka yere dikseniz, aynı lezzeti alamazsınız. Portakalı soyduğunuzda içindeki beyaz lifini de yerseniz ağzınızda posa kalmaz ve şeker nasıl ağızda eriyorsa Finike portakalı da aynı şekilde ağızda posa bırakmadan erir." diye konuştu.

9 Rekolte geçen yıla göre yüksek

Rekolte geçen yıla göre yüksek

Mustafa Geyikçi, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade etti. Geçen sene beklenen yağışın alınamaması nedeniyle verimde düşüş yaşandığını dile getiren Geyikçi, "Sadece Finike'de 180 bin tonu geçmesini bekliyoruz. Kumluca ve Finike bölgesini beraber aldığımızda bu yıl 300 bin ton civarında bir ürünümüz olacak." dedi.

 

10 "İlçe halkının önemli ölçüde geçim kaynağı"

"İlçe halkının önemli ölçüde geçim kaynağı"

Başkan Geyikçi, bölgede yaklaşık 40 bin dönümlük alanda portakal üretimi yapıldığını ve ürünün ilçe halkının önemli ölçüde geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Finike portakalının dünyada tanınan, pazarlarda, marketlerde aranan bir ürün olduğunu söyleyen Geyikçi, "Yurt dışından ve içinden talep görüyor ama kabuğunun ince olması nedeniyle çok fazla yurt dışına gönderemiyoruz. Ağırlıklı olarak iç pazara veriyoruz, yurt dışında da Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz." açıklamalarında bulundu.

 

11 Geçimini portakal üretimiyle sağlıyor

Geçimini portakal üretimiyle sağlıyor

Üreticilerden Salih Tekin de geçimini portakal üretimiyle sağladığını dile getirdi. Yıl boyunca ağaçlarla ilgilendiklerini belirten Tekin, ürünleri toplamak için ekimin ortalarında bahçelere girdiklerini ve kış mevsimi boyunca hasat işine devam ettiklerini söyledi.

Tekin, Washington Navel cinsi portakalın daha erken hasat edildiğini kaydetti.
