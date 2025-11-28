“Global Liderlik Akademisi” kuruldu

Dünyanın dört bir yanında iş dünyası, sanat, bilim ve sivil toplum alanlarında başarılarıyla fark yaratan Türk liderlerini bir çatı altında buluşturan Global Turks Vakfı, Türkiye’nin uluslararası alanda görünürlüğünü ve yetenek gücünü artırmayı, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun güçlü, etkili ve itibarlı bir ‘küresel Türk liderliği’ modeli oluşturmayı hedefliyor.

Global Turks Vakfı, bu vizyon doğrultusunda Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle “Global Liderlik Akademisi”ni hayata geçiriyor. Akademi yeni nesil Türk liderleri yetiştirerek, “Global Başarılı Türk Lider” markasını yaratmayı ve güçlendirmeyi ve Türk liderlerin uluslararası sahnede daha görünür hale gelmesini amaçlıyor. Türk liderleri küresel etki yaratabilecek stratejik liderlere dönüştürme hedefiyle Özyeğin Üniversitesi akademik kadrosu tarafından tasarlanan ve 2021-2023 aralığında gerçekleştirilen Global Turks par Excellence Liderlik Araştırması bulgu ve analizlerinin entegrasyonuyla doğan Global Liderlik Akademisi, liderlerin uluslararası boyutta daha başarılı olabilmeleri için kişisel farkındalık, kültürel çeviklik ve dönüşüm liderliği gibi yetkinliklerini geliştirecek şekilde tasarlandı. 23 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak Akademik Programın ilk döneminde 15 kişiden oluşacak “öğrenci lider” grubu; değişken ve çok kültürlü ortamlarda vizyon oluşturma, ilişki kurma, uyum sağlama ve yenilik üretme becerilerini güçlendiriyor olacak. Temel yapısı yüz yüze eğitimlerle sürdürülecek programda, aynı zamanda çok sayıda uluslararası liderlikte rol modeli olmuş Türk ve yabancı üst düzey yöneticiler ve akademisyenler de yer alacak. Bu küresel iş dünyası liderlerinden her “öğrenci lidere” Global Turks tarafından bir mentor ataması gerçekleşecek. Altı ay sürecek akademik program bir sertifika programı niteliği taşıyacak ve ilerleyen dönemlerde Türk Cumhuriyetlerine, Avrupa ve diğer hızla gelişmekte olan bölgelere yayılacak.

Global Turks Vakfı ve Özyeğin Üniversitesi, merkez İstanbul olmak üzere, dünyanın lider şehirlerinde kurgulanacak yapılanmalar kanalıyla yeni araştırmalar yapacak, makaleler yazacak ve bu çalışmaları önde gelen dünya STK’ları, üniversiteleri, uluslararası araştırma ve düşünce platformları, iş dünyası örgütleri ile paylaşarak ‘Global Başarılı Türk Lider’ markası yaratacak.

“Global Başarılı Türk Lider markasını güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Global Turks Vakfı Kurucusu ve Başkanı Ayşegül Dicle Aydın lansmanda yaptığı konuşmada Global Turks Vakfı’nın vizyonunu şu sözlerle ifade etti: “Global Turks Vakfı olarak dünyanın dört bir yanına yayılmış Türk profesyonellerin bilgi, deneyim ve değer üretme potansiyelini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 21. yüzyılın yetkin liderleri olarak tüm dünyada saygı gören, itibarlı küresel Türk liderliğini geliştirmek, güçlendirmek ve desteklemek vizyonuyla çalışıyoruz. Global Liderlik Akademisi, bu vizyonun ilk somut ürünü. Akademi ile liderliği yeniden tanımlayacak, geleceğe hazır ve başarı odaklı Türk liderler arasında bir köprü oluşturacağız. Burada yetişecek yeni nesil liderlerle birlikte “Global Başarılı Türk Lider” markasını güçlendireceğimize inanıyorum” dedi.

“Geleceğin liderleri için yenilikçi bir öğrenme ekosistemi sunuyoruz”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan ise Global Liderlik Akademisi’nin güçlü bir temel üzerine kurulduğunu vurguladı. Tan, “Yenilikçi ve girişimci bir araştırma üniversitesi kimliğimizle, akademi ile iş dünyası arasında köprü kuran, bilgi ve deneyimi toplumsal faydaya dönüştüren bir anlayışı benimsiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Global Liderlik Akademisi, bir eğitim programı olmanın ötesinde, liderlik kavramını çağın gereksinimlerine göre yeniden tanımlayan yenilikçi bir öğrenme ekosistemi sunuyor, sürekli gelişimi destekleyen bir öğrenme ortamı tasarlıyoruz. Amacımız, Türk gençlerinin küresel arenada daha görünür ve etkili olmalarını sağlamak; ‘Global Başarılı Türk Lider’ markasını uluslararası düzeyde temsil edecek yeni nesil liderleri desteklemek. Türk liderlerin çok uluslu şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası yapılarda önemli görevler üstlenmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Global Turks nasıl ve neden doğdu?

Uluslararası arenada çalışan, her alandan Türk Liderin ‘yetkinlik setlerini’ bulgulamak ve analiz etmek amacı ile 2021-2023 yılları arası gerçekleştirilen “Global Turks par Excellence Araştırması”, AmCham Üye Şirketleri ve YASED’in finansal desteği ile hayata geçirilmiş ve sonuçlar büyük yankı uyandırmıştı. Bu araştırma önce bir inisiyatife sonra “Global Turks Vakfı”na dönüştü.

Dünyanın dört bir yanında sayısız Türk profesyonel; iş dünyası, sanat, bilim ve sivil toplum alanlarında olağanüstü başarılara imza atıyor. Aynı zamanda, küresel sahnede etkili roller üstlenmeye hazır, umut vadeden yeni bir nesil yükseliyor. Bu küresel yetenek havuzu, Türkiye’nin beşerî sermayesini ve uluslararası itibarını güçlendirmek için hayati bir kaynak niteliğinde. Global Turks kariyer yollarını açan, küresel erişimi artıran ve Türk liderlerin hem birbirleriyle hem de Türkiye ile olan bağlarını güçlendiren yapılandırılmış bir ekosistem oluşturmak ve dünya genelindeki Türk liderlerle anavatanları arasında köprü kurmak amacıyla doğdu. Ardı ardına gelen lansmanlar, 29 Ağustos 2025’te Bodrum’da kurucu ve stratejik ortakların bir araya gelmesiyle başladı. Ardından, 23 Eylül 2025 tarihinde New York’ta gerçekleşen büyük açılış takip etti. 28 Kasım 2025'te ise büyük Türkiye lansmanı yapıldı. Bu lansmanlar 2026 boyunca San Francisco, Londra ve Dubai olarak devam edecek.

Global Turks Vakfı’nın vizyonu üç ana hedefe dayanıyor:

1. Üretken ve birbirine güvenen Türk liderlerden oluşan bir topluluk kurup büyüterek uzun vadede dünya üzerinde bir paradigma değişimi oluşturmak ve ‘Global Başarılı Türk Lider’ olgusunu ve markasını yaratmak.

2. Global Liderlik Akademisi ile yeni nesil küresel Türk liderler yetiştirmek.

3. ‘Global Turks for Global Good Movement’ını başlatarak dünya insanlığına anlamlı katkılar sunmak.

2025 GLOBAL TURKS ÖDÜLÜ Sayın Ahmet Bozer’e takdim edildi

Global Turks İnisiyatifinin ilk kez 2023 yılında hayata geçirdiği Global Turks Ödülü, gizli kalmış Türk cevherleri gün ışığına çıkartmak veya Saniye Gülser Corat, Prof. Dr. Mehmet Toner ve Ahmet Bozer gibi sadece global başarıları ile değil, insanlıkları ve liderlik tarzları ile de rol-model olma özelliğine sahip müstesna kişilere takdim ediliyor.