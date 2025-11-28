ARA
Yılın En Çok Dinlenenleri belli oldu

fizy Zaman Tüneli’ne göre 2025’in en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Semicenk’i BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.


Müzik platformu fizy, geleneksel hale gelen Zaman Tüneli’ni 2025 verileriyle kullanıcılarına sundu. fizy Zaman Tüneli verilerine göre 2025’in en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Semicenk’i BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.

Yılın en çok dinlenen şarkısı ise “Gözlerinden Gözlerine” olarak dikkat çekti. “Yerinde Dur”, “SEVMEYİ DENEMEDİN”, “Canın Beni Çekti” ve “Geçiyor Zaman” da en çok dinlenen şarkılar listesinde yer aldı.

En çok dinlenen albümler arasında “Geçiyor Zaman” ilk sırada yer alırken kullanıcıların en çok tercih ettiği çalma listeleri arasında Top 50 Yerli, TREND ve Karışık Kaset öne çıktı. Podcast kategorisinde ise “Ortamlarda Satılacak Bilgi – fizy Özel” zirveye yerleşti. Onu “Kendine İyi Davran” ve “Bunu Kesin Duyman Gerek!” takip etti.

 

 

 

