ABD ve AB’nin uyguladığı kısıtlamalar nedeni ile milyar dolarları aşan ihracat kaybına uğrayan demir-çelik sektörü, pandemi sonrası tedarik zincirlerinin yeniden kurulmasıyla kayıplarını telafi etmeyi planlıyor.

Sektör, 2021’de yüzde 10 büyüme hedefliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dünya ekonomisinde olduğu gibi, Türkiye de durgunluk yarattı.

Çelik sektörü de pek çok sektör gibi olumsuz yönde etkilendi. İç talepte yılın ikinci yarısından itibaren yaşanan canlanma ise biraz olsun ilk yarıda yaşanan kayıpların telafi edilmesine olanak sağladı.

Bu yılın dokuz ayında çelik üretimi yüzde 2,6’lık bir artışla 25,9 milyon tona ulaştı ve Türkiye bu üretim miktarı ile Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.

Çelik ihracatı ise 2020’nin 10 ayında miktar bazında yüzde 7,5 azalış ile 16,5 milyon tona ve değer bazında yüzde 13,8 düşüşle 10,1 milyar dolara geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.