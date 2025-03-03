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İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç hakkında Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davada hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye gönderildi. Mahkemenin İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına ve geçici vasi atanmasına karar verdiği belirtiliyor.

03 Mart 2025 | 16:43
İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç (87), vakfının genel müdürlüğünü yapan Emine Alangoya (75) ile evlenmiş, kızı İpek Kıraç ise evliliği iyi niyetli bulmadığını ve babasının istismar edildiğini savunarak babasına vasi atanması için mahkemeye başvurduğunu duyurmuştu.

Habertürk’te yer alan habere göre, İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme İnan Kıraç'ın Adli Tıp Kurumu'nda nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, vasi tayini ve kısıtlama taleplerini değerlendiren Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç'a bir dizi nörolojik test yaptı.

‘FİİLİ EHLİYETİ YERİNDE DEĞİL’

Adli Tıp Kurumu'nun İnan Kıraç ile ilgili hazırladığı rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Raporu inceleyen Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi ve geçici vasi atandı

NE OLMUŞTU?

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesinde dava açtı.

Mahkeme, dava kapsamında İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Bu karar üzerine Adli Tıp Kurumuna giderek muayene olan Kıraç ile ilgili hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Söz konusu raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

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