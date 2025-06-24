KKB, kapasitesini beşe katlayacak

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye’nin verisinin güvenilir ve sürdürülebilir merkezi olma hedefiyle Ankara’da bulunan Anadolu Veri Merkezi’nin ikinci faz yatırımına başladı. 43 dönüm arazi üzerine kurulu Anadolu Veri Merkezi’nin 1.000 kabinetle başlayan yolculuğu, yeni yatırımın tamamlanmasının ardından 3.000 kabinete ve enerji altyapısı kurulu gücü 2N yedekli olarak 40MVA’ya ulaşacak. Söz konusu yatırım, Türkiye’deki finansal verinin tamamının, yüksek güvenlikli ve yerli bir ekosistem içinde korunmasını sağlayacak.

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB olarak Türkiye’nin verisinin bulunduğu en kapsamlı veri merkezi olmayı hedeflediklerini ifade etti. Şahin, Anadolu Veri Merkezi’nin ikinci faz yatırımının da bu kararlılığın çok güçlü bir yansıması olduğunu söyledi. Günümüzde giderek artış gösteren veriye bağlı olarak bilgi ihtiyacının da sürekli arttığını belirten Şahin, “Bugün KKB olarak günde 20 milyon sorguya yanıt veriyoruz. Bu, yılda 8 milyara yaklaşan bir sorgu hacmi demek. Bu verilerin çok iyi korunması ve en güvenli şekilde ülkemizde saklanması gerekiyor. Bu nedenle, KKB olarak 2016 yılında Türkiye'nin ilk ve tek dış müşteriye hizmet verebilen TIER IV seviyesindeki veri merkezini Ankara'da kurduk. Deprem riski olmayan bu bölgede, yüksek güvenlikli, yüzde yüz yedekli enerji altyapısı, en az dört gün kesintisiz çalışabilecek şekilde yakıt stoku ve çevreci soğutma sistemleri ile faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Veri Merkezi enerji tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve yılın yüzde yetmişinden daha fazla bir zamanda doğal soğutma sistemleriyle çalışıyor” diye konuştu.

FİNANSAL SİSTEMİN KARAR MEKANİZMALARINI DESTEKLİYORUZ

KKB’nin veriyi doğru, adil ve şeffaf bir şekilde analiz ederek finansal sistemin karar mekanizmalarını desteklediğini hatırlatan Gökhan Şahin, şunları söyledi: “KKB olarak finansal sistemin çok temel bir ihtiyacına cevap veriyoruz. Biz ünvanımızda yer almasına karşın kredi vermiyoruz. 90'ı aşkın ürün ve hizmetimizle Türkiye’de finansal sistemin kredi karar alma kalitesini yükseltiyoruz. Çünkü büyük veri, veri analitiği ve yapay zeka artık hayatımızın her alanında. Veri sadece rakamsal bir çıktı değil, geleceği şekillendiren stratejik bir kaynak. Bu nedenle veri, enerji ve su gibi büyük ekonomiler ve ülkeler açısından hayati öneme sahiptir. Bu stratejik kaynağın yönetiminin de milli bir mesele olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Finans sektörü, verinin en çok üretildiği ve güvenlik açısından en kritik sektörlerin başında geliyor. Tam da bu nedenle verinin üretilmesi kadar, ülkemizde güvenli olarak kalması çok önemli. Bu doğrultuda dijital teknolojiler odağında; Türkiye’nin başta finans olmak üzere tüm paydaşlarının verileri için güvenli, güçlü ve sürdürülebilir veri merkezi olmaya devam edeceğiz.”

Finansal sistemin merkezinde 30’uncu yıllarını doldurduklarının altını çizerek, hayata geçirdikleri yeni yatırımlarının çok değerli olduğunu vurgulayan Şahin, “Çünkü yaptığımız iş, sadece veriyle değil; ekonomiye, sisteme ve geleceğe olan sözümüzle ilgili. 30 yıldır olduğu gibi bu topraklardan aldığımızı, yine bu topraklara geri verme inancıyla çalışıyoruz” dedi.

ANADOLU VERİ MERKEZİ İKİNCİ FAZI EN STRATEJİK YATIRIMIMIZDIR

KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın ise “Anadolu Veri Merkezi ikinci faz yatırımımız, teknolojiye, veriye ve sürdürülebilir dijital altyapıya yaptığımız yatırımlar arasında en stratejik olanı” diyerek sözlerine başladı. Verinin ve veri analitiğinin yalnızca bir trend değil; ekonomik kalkınmanın, bilgi güvenliğinin ve toplumsal dönüşümün temel taşı olduğuna inandıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: “Bu anlayışla, Aralık 2016’da Anadolu Veri Merkezi’ni hayata geçirdik. Anadolu Veri Merkezi, ilk günden itibaren sadece kapasitesiyle değil; uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları ve yenilikçi teknolojileriyle sektörde yeni bir referans noktası oluşturdu. TIER IV Design & Facility, LEED Platinum, ISO27001, ISO22301, ISO14000, ISO20000 ve ISAE3402 gibi birçok uluslararası sertifika ile bu merkez; veri güvenliği, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet açısından en üst standartlara sahiptir. Teknolojik yetkinliğin yanı sıra, bu altyapının sürdürülebilirliğini sağlamak, çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve doğaya saygılı bir veri yönetim modeli oluşturmak en önemli önceliklerimiz arasında yer aldı. Sonuç olarak Türkiye’nin en çevreci ve en sürdürülebilir veri merkezlerinden biri haline geldik. Bugün LEED Platinum sertifikasına sahip ilk ve tek yerli veri merkezi olmanın da gururunu yaşıyoruz.”

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

2016 yılında 1.000 kabinetlik kapasiteyle devreye aldıkları Anadolu Veri Merkezi’nin ilk fazının öngördüklerinden çok daha hızlı bir şekilde dolduğunu anlatan Kerim Özgür Yalçın, “Bugün itibarıyla, Anadolu Veri Merkezi ikinci faz yatırımımıza resmen başladık. Yeni faz ile kapasitemizi 3.000 kabinete ve enerji altyapısı kurulu gücümüzü 2N yedekli olarak 40MVA’ya çıkarıyoruz.” diye konuştu.

Finansal teknolojiler, bulut çözümleri, büyük veri uygulamaları ve dijital bankacılık sistemlerinin yüksek performans, kesintisiz erişim ve esneklik talep ettiğini anlatan Yalçın, kurumların dijital yolculuklarında stratejik çözüm ortağı olmaya hazır olduklarını dile getirdi. Veri merkezinin doğmasında yerli bulut altyapıları vizyonunun da etkili olduğunu belirten Yalçın, 2021 yılında kurguladıkları ve sadece kendi iç uygulamalarında kullandıkları finansal bulut sistemini de artık ticari olarak dışarı sunma kararı aldıklarını söyledi. KKB Dijital Servisler adını verdikleri yeni iş biriminde ise hem Sanal Veri Merkezi altyapısı sunduklarını hem de PaaS, SaaS çözümleriyle fintechler, dijital bankalar, ödeme sistemleri gibi regülasyona tabi kurumlara hizmet verdiklerinin altını çizen Yalçın, kurdukları pazaryeri aracılığıyla fintechlerin kendi çözümlerini finansal sistemle buluşturulacağına dikkat çekti. Kerim Özgür Yalçın, ayrıca kurdukları GPU Farm altyapısı ile sadece donanım olarak GPU’yu değil GPU’nun yanı sıra aynı zamanda GPU üzerinde koşan çeşitli yapay zeka uygulamalarını da “AI-as-a-Service” olarak sunmaya başladıklarını söyledi. Ülkemizin geleceğinin, güçlü, güvenli ve sürdürülebilir veri altyapıları üzerine kurulacağını ifade eden Yalçın, “Biz de bu geleceğin şekillenmesinde aktif rol oynamaktan büyük bir heyecan ve sorumluluk duyuyoruz” dedi.

