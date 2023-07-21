ARA
Bist 100
6682,11
0%
Bist 100
Dolar/TL
26,8565
0,3509%
Dolar/TL
Euro/TL
29,904
0,4019%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1134
0,0409%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1702,64
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

KKM için yüzde 15 zorunlu karşılık geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı. Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Temmuz 2023 | 00:31
0
KKM için yüzde 15 zorunlu karşılık geldi

Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini hedefliyor.

Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik etmek için kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

Dün tarihli PPK karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır." ifadesine yer verilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1702,64 0,46%
  • ALTIN ONS 1971,89 0,11%
  • BIST 100 6682,11 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,8565 0,3509%
  • EURO/TURK LIRASI 29,904 0,4019%
  • EURO/USD 1,1134 0,0409%
  • INGILIZ STERLINI 1,28716 0,03225%
  • JAPON YENI 140,018 -0,036%
  • KANADA DOLARI 1,31761 0,02923%
  • RUS RUBLESI 90,1 -1,2051%
Günün En Çok Okunanları
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
İngiltere'de kripto para kararı
İngiltere'de kripto para kararı
Akçansa'dan sürdürülebilir ürün hareketi girişimi...
Akçansa'dan sürdürülebilir ürün hareketi girişimi...
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yatırım gurusu Marc Faber'den Türkiye yorumu
GERİ
İLERİ
Marmara için kavurucu sıcak uyarısı
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
İngiltere'de kripto para kararı
Akçansa'dan sürdürülebilir ürün hareketi girişimi...
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
İngiltere'de kripto para kararı
Akçansa'dan sürdürülebilir ürün hareketi girişimi...
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere'de kripto para kararı
Akçansa'dan sürdürülebilir ürün hareketi girişimi...
Avustralya'da kıyıya vuran cisimle ilgili Hindistan'dan açıklama var
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL