"KOBİ'ler borçlarına daha sadık"

Şirketlerin “Kredi Yaşam Döngüsü”nün her aşamasına yönelik gelişmiş, bütünleşik çözümler sunarak bilgiye dayalı ticari kararlar alabilmelerini sağlayan ve katma değerli çözümler sunan CRIF ile dünyanın en büyük ticaret alacak verisi platformu Dun & Bradstreet iş birliği ile hazırlanan “Global Payment Study 2025” raporu yayımlandı. 39 ülkenin ödeme alışkanlıklarına dair verilerin açıklandığı “Global Payment Study 2025” raporu, tüm ülkelerde en yüksek ödeme performansına mikro ve küçük ölçekli şirketlerin sahip olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, artan jeopolitik risklere rağmen dünya genelinde şirketlerin zamanında ödeme performanslarında 2024 yılında, 2023 yılına göre 1.8 puanlık artış yaşandı ve zamanında ödeme performans ortalaması yüzde 52,5’a çıktı. “Global Payment Study 2025” raporuna göre, 2024 yılında 39 ülkeden 22’sinin zamanında ödeme performansı yüzde 50’nin üzerine çıkarken, 17 ülkede bu oran yüzde 50’nin altında kaldı. Mevcut jeopolitik krizlerin küresel ödeme performanslarına etkisini de dikkate alarak hazırlanan raporda, küresel tedarik zincirinde ödeme davranışlarını etkileyen temel unsurların; jeopolitik belirsizlikler, sektörel kırılganlıklar ve şirket ölçeğine göre değişen ödeme eğilimleri olduğunun altı çiziliyor.

Danimarka bu yıl da dünyanın en iyi ödeme performansını gösterdi

Dünyanın en büyük ticaret alacak verisi platformu Dun & Bradsteet Trade Program, 500 milyondan fazla ödeme performansıyla dünyanın en büyük ticari alacak verisi platformu konumunda bulunuyor. Dun & Bradstreeet Trade programı kapsamında hazırlanan raporda, ülkeler bazında 2024 dönemine ait ödeme davranışları analiz edilerek son üç yıl içindeki değişim trendleri değerlendirildi. Global Payment Study 2025 raporuna göre, yüzde 94,2 zamanında ödeme oranı ile Danimarka geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 39 ülke arasında en iyi ödeme performansına sahip ülke oldu. Söz konusu ülkeler arasında zamanında ödeme konusunda en kötü performansı ise yüzde 12 ödeme oranıyla Romanya gösterdi.

Kuzey Avrupa ülkeleri dünya ortalamasının üzerinde performansa sahip

“Global Payment Study 2025” raporu kapsamında Kuzey ve Güney Avrupa’da Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı 26 ülkenin ödeme performansı değerlendirildi. Rapor, Kuzey Avrupa ülkeleri yüzde 63,5 zamanında ödeme performansıyla dünya ortalamasının üzerinde yer alırken, Güney Avrupa ülkeleri ise yüzde 38,7 oranıyla ortalamanın epeyce altında kaldı. Rapora göre, Avrupa’da 2024 yılında Danimarka’yı yüzde 87,5 zamanında ödeme performansıyla ile Polonya takip etti. Ukrayna ile Şubat 2022’da başlayan ve halen devam eden savaşın etkinlerine rağmen Rusya’daki şirketler ödeme performanslarını, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da yaklaşık 2.2 puan artırdı.

Rapor, Rusya’daki şirketlerin 2024 yılında yüzde 81,3 oranı ile zamanında ödemede 38 ülke arasında en iyi performans gösteren beşinci ülke olduğunu ortaya koydu. 26 Avrupa ülkesi arasında Romanya’nın ardından yüzde 18,7 ile Portekiz, yüzde 19,1 ile Bulgaristan ve yüzde 24,9 ile Yunanistan en düşük ödeme performansı gösteren ülkeler arasında yer aldı. 90 gün ve üzeri gecikmelerde en yüksek oranlar yüzde 16,4 ile Yunanistan, yüzde 15,8 ile Romanya, yüzde 6,1 ile Fransa olarak belirlendi. Kuzey Avrupa’da 2023-2024 arasında en önemli yüzdesel artış İrlanda ve Almanya’da, en büyük yüzdesel düşüş ile Polonya’da yaşandı. Avrupa ülkelerinde firma büyüklüğüne göre yapılan değerlendirmede, mikro ve küçük ölçekli firmalar daha iyi ödeme alışkanlığı gösterirken, büyük firmalarda bu oran ciddi şekilde azaldı. Danimarka, Polonya, Hollanda ve Macaristan sektör bazında neredeyse her alanda en iyi zamanında ödeme oranlarına sahip ülkeler oldu. Slovenya özellikle büyük ölçekli firmalarda en yüksek zamanında ödeme oranına sahip ülke oldu. Belçika ve Lüksemburg ise birçok sektörde yüzde 48,3’ü aşmayan düşük oranlarla dikkat çekti.

Türkiye bulunduğu bölge ülkelerinin üzerinde ancak dünya ortalamasının altında

Türkiye’de ise sıkı para politikasının uygulandığı 2024 yılında şirketlerin zamanında ödeme performansı bir önceki yıla göre 1.3 puan artarak yüzde 41,9’a çıktı. Bu artışla Türkiye zamanında ödeme konusunda içerisinde yer aldığı Güney Avrupa ülkeleri ortalamasını üzerinde bir performansa sahipken, dünya ortalamasının altında performans gösterdi. Türkiye’deki şirketlerin 90 gün ve üzeri gecikmeleri ise yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti.

Asya Bölgesi’nin ödeme lideri yüzde 81,4 ile Filipinler

Asya Bölgesi’nde analizi yapılan sekiz ülke içerisinde 2024 yılının son çeyreğinde en yüksek zamanında ödeme oranına sahip ülke yüzde 81,4 ile Filipinler oldu. Filipinler’i yüzde 75,3 ile Tayvan ve yüzde 58,5 ile Hindistan takip etti. Bu ülkelerden Hindistan yüzde 11,1, Filipinler yüzde 4,6 oranında iyileşme gösterdi. Tayvan’da ise yüzde 1,9’luk bir düşüş yaşandı. 90 gün ve üzeri gecikmelerde en yüksek oranlar yüzde 8,4 ile Hindistan’a ve yüzde 6,9 ile Filipinler’e aitken yüzde 0,2 ile en düşük ciddi gecikme oranı Tayvan’da görüldü.

Firma büyüklüğüne göre ödeme performansı incelendiğinde, Asya Bölgesi’nde de mikro ölçekli firmalar genel olarak en iyi ödeme performansını gösterdi. Özellikle Filipinler’de mikro firmaların yüzde 82,2’si, Tayvan’da ise yüzde 79,2’si ödemelerini zamanında gerçekleştirdi. Tayvan aynı zamanda yüzde 71,6 ile orta ölçekli işletmelerde de güçlü bir ödeme performansı sergiledi.

Sektörel bazda değerlendirmelerin de yer aldığı raporda; Filipinler’de sekiz farklı sektörde yüzde 64’ün üzerinde zamanında ödeme oranı elde edildi. Hindistan’da ise yüzde 21,7 ile finansal hizmetler ve yüzde 18,2 ile tarım ormancılık, avcılık ve balıkçılık sektörleri 90 gün ve üzeri gecikmelerin en sık yaşandığı alanlar oldu.

Kuzey Amerika’nın ödeme lideri yüzde 58,9 ile ABD oldu

Kuzey Amerika’da değerlendirmeye Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika katıldı. Analiz edilen üç ülke arasında Amerika Birleşik Devletleri yüzde 58,9’luk zamanında ödeme oranı ile en iyi performansı gösteren ülke oldu. Kanada yüzde 41,6 ve Meksika yüzde 36,4 ile daha düşük seviyelerde kaldı. Kuzey Amerika bölgesinde 90 gün ve üzeri gecikmelerde oranlar ABD’de yüzde 2,9, Kanada’da yüzde 2,8, Meksika’da ise yüzde 1,7 oldu. Meksika’da zamanında ödeme oranı 2023’e göre yüzde 8,5, 2022’ye göre ise yüzde 10 geriledi. Kanada’da ise zamanında ödeme performansı yüzde 7,8 artış gösterdi.

Kuzey Amerika’da da en iyi ödeme küçük ölçekli şirketlerde gerçekleşti

Firma büyüklüğüne göre değerlendirmede, diğer kıtalarda olduğu gibi en iyi ödeme performansını yine mikro ve küçük ölçekli firmalar gösterirken, firma büyüklüğü arttıkça zamanında ödeme oranlarında da düşüş yaşandı. En iyi zamanında ödeme performansları yüzde 70,9 ile ABD’de ve Kanada’da yüzde 50,3 ile finansal hizmetler sektöründe görüldü. Meksika’da ise yüzde 57,4 ile inşaat sektörü öne çıkan sektörler oldu.

Yeni Zelanda yüzde 83,2 ile en yüksek zamanında ödeme oranına sahip

Okyanusya Bölgesi’nde 2024 yılı itibarıyla Yeni Zelanda yüzde 83,2 ile en yüksek zamanında ödeme oranına sahip ülke olurken, Avustralya yüzde 68,9 ile onu takip etti. Her iki ülkede de önceki yıla göre ödeme performanslarında artış yaşandığı gözlendi. Avustralya’da yüzde 4,2, Yeni Zelanda’da yüzde 1,8 oranında gerçekleşti. 90 gün ve üzeri gecikmelerde Avustralya’da oran yüzde 2,3, Yeni Zelanda’da yüzde 0,9 olarak kaydedildi. En iyi ödeme performansı mikro ve küçük ölçekli firmalarda gözlemlenirken, firma büyüdükçe gecikme oranlarında artış yaşandığı görüldü.

Zamanında ödeme sektörel analizinde ise Avustralya yüzde 70,8 ile inşaat ve yüzde 70,7 ile hizmet sektörlerinde iyi bir ödeme performansıyla öne çıktı. Yeni Zelanda tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık sektöründe yüzde 90,9’luk oranla, inşaat yüzde 86, hizmet yüzde 84,8 ve imalat yüzde 80,7 ile sektörlerinde de güçlü performans gösterdi. Sektörel bazda 90 gün ve üzeri gecikmeler Avustralya’da yüzde 3,2 ile perakende sektöründe en yüksek gecikme oranına sahip sektör oldu. Yeni Zelanda’da ise ulaştırma, dağıtım, perakende sektörleri en kötü performans gösteren sektörler olup, ödemelerin yüzde 1,5’i bu kategoride yer aldı.