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Konut fiyatlarında düşüş sürecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumu

Konut fiyatlarının reel olarak değil bir iki aydır nominal olarak da gerilediğini dile getiren İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, Türkiye'de konut fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 15 gerilediğini söyledi.

24 Ağustos 2024 | 09:53
Konut fiyatlarında düşüş sürecek mi, yükselecek mi? Uzman yorumu

Konut sektöründe reel olarak bir gerileme beklendiğini ancak son iki aydır nominal olarak da gerileme görüldüğünü dile getiren İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman, bir süre daha böyle gideceğini söyledi.

Katıldığı Bloomberg HT yayınında konut fiyatlarının Döviz bazında geçen yıla göre yüzde 15 değer kaybettiğini aktaran Büyükduman, faiz politikasının böyle devam etmesi durumunda konut fiyatlarının ekside kalacağını ifade etti.

Hanehalkı ile konut satışları arasındaki istikrarlı ilişkinin bozulduğuna dikkat çeken Büyükduman, "Şu anda bizim nüfus yapımızla orantılı olarak konut piyasasında olması gereken hacmin yüzde 20 gerisindeyiz" dedi.

Temmuz ayında konut fiyatlarındaki reel gerilemenin yatırımcıyı harekete geçirdiğine dikkat çeken Büyükduman, söz konusu gelişmede gurbetçi etkisinin de olduğunu belirtti.

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