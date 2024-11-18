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Konut fiyatlarında reel kayıp sürdü

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Ekim 2024'te aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,8 arttı. Bu dönemde reel kayıp yüzde 14,7 oldu.

18 Kasım 2024 | 10:50
Konut fiyatlarında reel kayıp sürdü

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.

KFE, ekimde yıllık yüzde 26,8 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,7 oldu.

3 büyükşehirde değişim oranları 

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,1, Ankara'da yüzde 2,8 ve İzmir'de yüzde 4,5 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 21,2, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir’de yüzde 28,7 yükseldi.

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Piyasaları haftaya yoğun gündem bekliyor: Yurt içinde gözler faiz kararında
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.11.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu duyuran 2 şirket
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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