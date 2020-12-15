Konut satışları faizlerin yükselişinin devam ettiği Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 düşüş kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve %18,8 ile en yüksek paya sahip oldu.

Ekim’de konut satışları yıllık olarak yüzde 16,3 gerileme göstermişti.

Türkiye genelinde 2020 Kasım ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,3 azalış göstererek 24 bin 450 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Sıfır konut satışları yüzde 25 geriledi *

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 azalarak 36 bin 658 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 32,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 177 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 2 bin 662 konut satışı ile Ankara ve bin 888 konut satışı ile İzmir izledi.