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Konya Selçuklu Belediyesi personel alımı 2025 başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? Şartları neler?

Konya Selçuklu Belediyesi yeni ilan yayınlayarak 21 personel alınacağını duyurdu. Peki Konya Selçuklu Belediyesi personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılacak? İşte yanıtı...

09 Nisan 2025 | 10:02
Konya Selçuklu Belediyesi personel alımı 2025 başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak? Şartları neler?

Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde, Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 21 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım ilanı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yayımlandı. Mühendis, memur, tekniker, mimar, hemşire, veteriner hekim, istatistikçi kadrolarına alım yapılacak.

Konya Selçuklu Belediyesi personel alımı 2025 başvuruları ne zaman?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adayların, başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 20/05/2025-23/05/2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-16:30 arasında) Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu/KONYA adresindeki Selçuklu Belediye Başkanlığı İstihdam Merkezine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Gecikenpostalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Konya Selçuklu Belediyesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

1. Elektronik ortamda yapılan başvurular, istenilen belgeler eklenmek suretiyle, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@selcuklu.bel.tr mail adresine yapılacaktır.
2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Konya Selçuklu Belediyesi personel alımı başvuru şartları

Müracaat koşullarının belirlendiği ilanda şu ifadeler yer aldı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40'ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli ias, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS (B) grubu) alım yapılacak unvan karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
4. Tablonun nitelik kısmında belirtilen yabancı dil şartı olan kadrolar için, İngilizce YDS’den en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında:
Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.selcuklu.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlunmezuniyet belgesi (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
3. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir),
4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretler Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Tablonun nitelik kısmında belirtilen yabancı dil şartı olan kadrolar için, İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

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Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
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