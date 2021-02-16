Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre “yerinde karar” dönemine geçildiğini bildirdi. Peki, yerinde karar nedir?

Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

“Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre ‘yerinde karar’ dönemine geçiyoruz.” ifadesini kullanan Koca, Kovid-19’a karşı şu anda en güçlü iki silahtan birinin aşı, diğerinin ise doğru bilgi olduğunu vurguladı. Koca, hem aşıyı hem de doğru bilgiyi toplumda yaygınlaştırmak için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021

Koronavirüs Bilim Kurulu ile bir araya gelerek salgınla mücadelede mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Koca, “Salgın yönetiminde ‘yerinde karar’ döneminde olduğumuzdan geçen hafta söz etmiştim. Yerinde alınacak kararlara esas olması amacıyla bir haftalık toplam vaka sayılarının nüfusa oranlı olarak illerimizdeki durumunu gösteren haritayı yayımladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Daha detaylı göstergelere ilişkin çalışmalar da yapılmaktadır.” bilgisini verdi.

Koca, tedbirlere ve kısıtlamalara uyumun etkisinin hep birlikte görüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Ancak vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusudur. Her gün ne yazık ki hala 100’e yakın vatandaşımızı bu hastalık sebebiyle kaybediyoruz. Normal hayatımıza dönmek için vaka sayılarını önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizde de görülen mutasyonlara karşı etkin bir çalışma yürütüyoruz. Buna rağmen bazı mutasyon türlerinin bulaşma oranı çok daha yüksek. Bu riski göz ardı etmeden tedbirlere uymaya ısrarla devam etmek zorundayız.”

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Bütün kurumların desteği, vatandaşların fedakarlığı, tüm vatandaşları kapsayan sağlık güvencesi, sağlık çalışanlarının emeği ve tecrübesiyle ülke olarak Kovid-19 tedavisinde etkin mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Koca, şunları ifade etti:

“Organize bir şekilde yürüttüğümüz aşı programımız da hakkaniyetle değerlendiren her kesimden, dünyanın her yerinden takdir topluyor. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz. Şu ana kadar ülkemize yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu.”

Sırası gelen vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu alarak kamu ve özel hastaneler ile aile hekimliklerinde aşılarını yaptırabileceklerini anımsatan Koca, bu sırada kalabalıkların oluşmaması için olabildiğince yaygın olarak randevu verilmesine dikkat edildiğini vurguladı.

Bakan Koca, vatandaşların, günün bilinen kalabalığını yaşamaksızın mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında tüm kamu ve özel hastanelerden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini hatırlattı.

Kontrolleri tamamlanan aşılar devreye girdikçe aşı takvimini hızlandırma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mümkün olan en kısa sürede Bilim Kurulunun belirlediği stratejiye uygun olarak aşılamayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızın sağduyusu ve duyarlılığı ile güçlü sağlık altyapımıza güvenim tamdır.

Milletçe normale dönüş özlemi çekiyoruz. Esnafımız, çalışanımız, öğrencimiz haklı bir beklenti içinde. Bu husus çalışmalarımızın odağında bulunuyor. Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrim içi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yükseköğretim Kurulumuza iletilmiştir. En kısa zamanda özlediğimiz günlere sağlıkla kavuşmak dileğiyle.”

İL BAZINDA VERİLER BÖLGESEL KARARLARDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Peki, yerinde karar nedir? AA’nın haberine göre Kovid-19 salgınında il bazında açıklanan 7 günlük veriler ışığında, hastalık seyrine göre il hıfzısıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceği ve belli faaliyetlerin aşama aşama başlamasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin 7 günlük il bazlı verilerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasından kamuoyuyla ilk kez paylaşıldığını anımsatmıştı.

Salgınla mücadele sürecinde “Yerinden Karar” dönemine geçildiğini ve yeni dönem için bu verilerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Kayıpmaz, bu dönemin ilk çalışmasının il bazında haftalık verilerin belirlenmesi olduğunu söyledi.

Kayıpmaz, uygulama ile bölgesel kararlar alınabilmesi için yapılması gerekenlerin ortaya konacağını söyledi.

KONTROLLÜ HAYAT İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLACAK

İlk kez paylaşılan bir haftalık il bazlı verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayıpmaz, yeni vaka sayılarının eğiliminin, yoğun bakımların doluluk kapasitesi, hastaneye yatışların ve testlerde saptanan pozitif vakaların eğilimleriyle beraber salgının seyrini gösteren en önemli ölçülerden olduğunun altını çizmişti.

Kayıpmaz, şunları kaydetmişti:

“Bu ölçülerde artış, azalma veya düzleşme eğilimleri, kontrollü sosyal hayata dönüşümüz için yol gösterici olacaktır. İller bazında azalma olması durumunda belirli faaliyetlerin aşama aşama yeniden başlaması söz konusu olabilecektir. Bu veriler ışığında, Kovid-19 salgınının seyrine göre il hıfzısıhha kurulları bölgesel kararlar alabilecektir. Örneğin ABD’de Washington eyaletinin batı bölgesinde saydığım ölçülerdeki azalma eğiliminden dolayı belirli faaliyetlere, sınırlı kapasiteyle izin verilmiştir. Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasitenin yüzde 25’i kadar oturarak müşteri alınması, açık hava spor faaliyetlerinin turnuva olarak değilse de sportif maksatla açılması bunlar arasında sayılabilir.”