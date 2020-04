Koronavirüs Türkiye günlük tablosu (12 Nisan) açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4789 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 97 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 56 bin 956, vefatın 1198 olduğu bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte tedavisi tamamlanan 481 kişi daha taburcu edildiği, toplam taburcu sayısının 3 bin 446’ya yükseldiği bildirildi.

YOĞUN BAKIMA GEÇİŞTE AZALMA EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“(Kovid-19) Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz.”

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2020

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475‘e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin’de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

“İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483).”

CAN KAYBI 110 BİNİ GEÇTİ

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200’e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.

ABD’DE ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ AŞTI

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6’ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD’yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD’deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 130 bin 730 vakayla Fransa’nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

SALGININ MERKEZİ: NEW YORK

Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York’ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825’e çıktı.

New York’u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.