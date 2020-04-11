Sağlık Bakanlığı, Türkiye günlük Koronavirüs tablosunu (11 Nisan) açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 95 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 52 bin 167, can kaybı ise 1101’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor.” dedi.Tanıda daha hızlı olunduğunu ve tedavinin erken başladığını belirten Koca, “Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.” ifadesini kullandı.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020