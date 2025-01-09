ARA
DOLAR
35,35
0,03%
DOLAR
EURO
36,51
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
3034,44
0,28%
GRAM ALTIN
BIST 100
9934,62
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Koroplast, Parex ve Vindex hakkında rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Koroplast Temizlik ve Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Tic. AŞ (Koroplast), Provel San. ve Tic. AŞ (Parex) ve VND Global Plastik AŞ (Vindex) hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

09 Ocak 2025 | 12:38
Koroplast, Parex ve Vindex hakkında rekabet soruşturması

Rekabet Kurumunun sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, Kurul, kimyasal olmayan temizlik malzemeleri, gıda muhafaza ürünleri, çöp torbaları ve pişirme sarf malzemeleri üretimi ve tedarikini gerçekleştiren teşebbüslerin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u hassas bilgi değişimi yoluyla ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı tamamladı.

Bu kapsamda, elde edilen bilgi ve belge ile yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, Koroplast, Parex ve Vindex hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3034,44 0,28%
  • ALTIN ONS 2670,02 0,24%
  • BIST 100 9934,62 0,44%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,894 -0,297%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43935 0,07439%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,16 -2,2414%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,3481 0,0266%
  • EURO/DOLAR 1,0302 -0,143%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5093 0,0564%
  • STERLIN/DOLAR 1,23001 -0,50636%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
8 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2024'te en çok artan savunma sanayi hisseleri
Son 1 yılın en büyük halka arzlarından biri
6 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
Borsanın yeni şirketinden hisse alım açıklamaları
Doğan Holding'de 12 yıl sonra bayrak değişimi
Bir şirket daha halka arz başvurusu yaptığını duyurdu
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL