İngiltere, 96 yaşında vefat eden Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından 10 günlük resmi yas tutmaya hazırlanıyor. Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Kral Charles açıklamasında “Sevgili annem Majesteleri Kraliçe’nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır” dedi, hem bir kraliçenin hem de “çok sevilen bir annenin” yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth’e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti. Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı. Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth’e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

İlanda İngiliz kraliyet ailesinin “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya döneceklerdir.” şeklindeki mesajı yer aldı.

KRAL 3. CHARLES İSMİNİ KULLANACAK

Daily Mail’in haberine göre Protokol, Kraliçe’nin ölümünden bir gün sonra yeni hükümdar olarak ilan edildiğini belirtse de Charles şimdi fiilen kral. Clarence House, kendisinin Kral III. Charles‘ın kraliyet adıyla bilineceğini doğruladı. Tam adı Charles Philip Arthur George olduğundan, onun yerine bu isimlerden birini kullanmayı seçme şansı vardı.

Kensington Sarayı ise Kate ve William’ın Cornwall ve Cambridge Dükü ve Düşesi olarak bilineceğini doğruladı.

YENİ KRAL 3. CHARLES

İngiltere Başbakanı Liz Truss ise yaptığı açıklamada “Kraliçe Elizabeth hayatını ülkesine adadı, hep bizim yanımızda oldu. Kraliçe dünya çapında sevildi ve takdir edildi” dedi.

Truss, bin yıldan fazla süredir olduğu gibi tacın yeni hükümdara, oğlu 3. Charles’a geçtiğini belirterek, “Kral’ın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Yas tutarken bir halk olarak bir araya gelip onun şimdi hepimiz için taşıdığı müthiş sorumluluğu üstlenmesine yardım etmek için onu desteklemeliyiz. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Truss, sözlerini “Tanrı, Kral’ı korusun.” diyerek bitirdi.