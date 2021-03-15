Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüsle mücadele alınacak önlemler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrasında alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 16.25’te başladı. Toplantıda risk haritası güncellenecek. İllerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek.

Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak.

Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek.