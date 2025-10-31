ARA
Kurban Bayramı 2026 ne zaman, kaç gün? Kurban bayramı tatili tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre belirlenen 2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, çalışanlar için oldukça cazip bir uzun soluklu tatil fırsatı sunuyor. Peki Kurban Bayramı 2026 ne zaman, kaç gün? Kurban bayramı tatili tarihleri


2026 yılı Kurban Bayramı'nın günlere denk gelişi, memurlar ve özel sektör çalışanları için oldukça cazip bir uzun tatil potansiyeli yaratıyor. 

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

 2026 yılı Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri kesinleşmiştir. İşte detaylar:

GünTarihAçıklama
Salı26 Mayıs 2026Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Çarşamba27 Mayıs 2026Kurban Bayramı 1. Günü (Bayram Başlangıcı)
Perşembe28 Mayıs 2026Kurban Bayramı 2. Günü
Cuma29 Mayıs 2026Kurban Bayramı 3. Günü
Cumartesi30 Mayıs 2026Kurban Bayramı 4. Günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı Kurban Bayramı'nın resmî tatil süresi, Arife gününün yarım gün olması ve bayramın dört gün sürmesiyle toplamda 4,5 gün olarak belirlenmiştir. Ancak bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle tatil süresinin uzatılma ihtimali bulunmaktadır. Eğer bayramdan önceki Pazartesi günü (25 Mayıs 2026) idari izin ilan edilirse, bu tatil hafta sonlarıyla birleşerek 9 günlük uzun soluklu bir tatil fırsatına dönüşecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı, ilerleyen dönemde resmî makamlar tarafından yapılacak açıklama doğrultusunda kesinleşecek.

