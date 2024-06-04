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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarihler açıklandı

Emeklilerin Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı sorusu bugün yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini paylaştı.

04 Haziran 2024 | 20:51
Son Güncellenme: 04 Haziran 2024 | 21:11
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarihler açıklandı

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların bayram ikramiyesi ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti.

BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

  • "Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 
  • 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 
  • 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 
  • 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. 
  • Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi Mart ayındaki düzenleme ile 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılmıştı. 

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi. Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

YAZI GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."


 

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GERİ
İLERİ
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