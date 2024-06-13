Kurban etinin hemen bozulmaması için 1 uyarı var

Yalçındağ, AA muhabirine, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ile etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

1 200 BİN TONLUK ET ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK Türkiye'de yaklaşık 2 milyon küçükbaş ile 900 bin civarında büyükbaş hayvandan büyük çoğunluğunun bayramın birinci günü kesileceğini belirten Yalçındağ, kesimler sonrası 200 bin tonluk et üretiminin gerçekleşeceğini söyledi. Yalçındağ, hatalı parçalama, saklama ve değerlendirme neticesinde bu üretiminin yüzde 10'luk kaybını bile büyük bir rakam olarak gördüğünü ifade etti.

2 RAPORLARI VAR Vatandaşların kurbanlık alımı için kurban pazarlarını tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, pazarlara getirilen hayvanların herhangi bir hastalık taşımadığına ilişkin veteriner hekim raporlarının bulunduğunu, bunun da bir güvence olduğunu kaydetti.

3 SAKATLIKLARA SEBEP OLABİLİR Yalçındağ, vatandaşlara özellikle büyükbaş hayvanları aldıkları pazarların girişindeki kesim için hazırlanan yerlerden faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak, "Son derece güçlü hayvanlar, kesim esnasında yapılacak bir hata, telafisi mümkün olmayan sakatlıklara hatta ölüme varan kazalara yol açabilir" dedi.

4 SOĞUMASI BEKLENMELİ, EVE BİLE VARMADAN BOZULUR Yalçındağ, kurban etlerinin bolmaması için soğuyana kadar bir müddet bekletilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bekletecek yer ve zaman yoksa bir kova veya naylon torbalarla kurban etleri eve götürülüyor. Etler sıcaklığını kaybetmeden bu işleri yaparak, vatandaşlar neredeyse eve gelmeden kurban etlerinin bozulmasına neden oluyor" diye konuştu.

5 TESLİM ALININCA EVE GİDİLMELİ Bu durumların yaşanmaması için etler teslim alındıktan sonra bir an önce eve gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ şu tavsiyeleri de paylaştı:

6 DİREKT KONULURSA TÜKETİLEMEZ HALE GELİR "Eve gidilince bir masanın üzerine örtü serilerek, kurban etlerinin örtünün üzerine yayılması ve soğumasının beklenilmesi, daha sonra da buzdolabında saklanması gerekiyor. Etler taşınan kovalar veya torbalarla buzdolabına koyulursa et çok kısa bir zamanda yeşil hale dönerek tüketilemez hale gelir. Derin dondurucuya bile konulsa etler kendi sıcaklığıyla bozulmaya neden olur. Vatandaşlarımıza buzdolabında saklanan etleri bir sonraki gün mahallelerindeki kasaplara giderek işlettirmelerini tavsiye ediyorum."