ARA
Bist 100
10389,49
2,2%
Bist 100
Dolar/TL
32,331
0,1285%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8198
-0,2345%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,077
-0,3594%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2403,87
-0,45%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kurban etinin hemen bozulmaması için 1 uyarı var

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin bozulmaması için alınabilecek önlemleri sıraladı.

13 Haziran 2024 | 16:56
Kurban etinin hemen bozulmaması için 1 uyarı var

Yalçındağ, AA muhabirine, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ile etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

1 200 BİN TONLUK ET ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK

200 BİN TONLUK ET ÜRETİMİ GERÇEKLEŞECEK Türkiye'de yaklaşık 2 milyon küçükbaş ile 900 bin civarında büyükbaş hayvandan büyük çoğunluğunun bayramın birinci günü kesileceğini belirten Yalçındağ, kesimler sonrası 200 bin tonluk et üretiminin gerçekleşeceğini söyledi. Yalçındağ, hatalı parçalama, saklama ve değerlendirme neticesinde bu üretiminin yüzde 10'luk kaybını bile büyük bir rakam olarak gördüğünü ifade etti.

2 RAPORLARI VAR

RAPORLARI VAR Vatandaşların kurbanlık alımı için kurban pazarlarını tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, pazarlara getirilen hayvanların herhangi bir hastalık taşımadığına ilişkin veteriner hekim raporlarının bulunduğunu, bunun da bir güvence olduğunu kaydetti.

3 SAKATLIKLARA SEBEP OLABİLİR

SAKATLIKLARA SEBEP OLABİLİR Yalçındağ, vatandaşlara özellikle büyükbaş hayvanları aldıkları pazarların girişindeki kesim için hazırlanan yerlerden faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak, "Son derece güçlü hayvanlar, kesim esnasında yapılacak bir hata, telafisi mümkün olmayan sakatlıklara hatta ölüme varan kazalara yol açabilir" dedi.

4 SOĞUMASI BEKLENMELİ, EVE BİLE VARMADAN BOZULUR

SOĞUMASI BEKLENMELİ, EVE BİLE VARMADAN BOZULUR Yalçındağ, kurban etlerinin bolmaması için soğuyana kadar bir müddet bekletilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bekletecek yer ve zaman yoksa bir kova veya naylon torbalarla kurban etleri eve götürülüyor. Etler sıcaklığını kaybetmeden bu işleri yaparak, vatandaşlar neredeyse eve gelmeden kurban etlerinin bozulmasına neden oluyor" diye konuştu.

5 TESLİM ALININCA EVE GİDİLMELİ

TESLİM ALININCA EVE GİDİLMELİ Bu durumların yaşanmaması için etler teslim alındıktan sonra bir an önce eve gidilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ şu tavsiyeleri de paylaştı:

6 DİREKT KONULURSA TÜKETİLEMEZ HALE GELİR

DİREKT KONULURSA TÜKETİLEMEZ HALE GELİR "Eve gidilince bir masanın üzerine örtü serilerek, kurban etlerinin örtünün üzerine yayılması ve soğumasının beklenilmesi, daha sonra da buzdolabında saklanması gerekiyor. Etler taşınan kovalar veya torbalarla buzdolabına koyulursa et çok kısa bir zamanda yeşil hale dönerek tüketilemez hale gelir. Derin dondurucuya bile konulsa etler kendi sıcaklığıyla bozulmaya neden olur. Vatandaşlarımıza buzdolabında saklanan etleri bir sonraki gün mahallelerindeki kasaplara giderek işlettirmelerini tavsiye ediyorum."
Yalçındağ, etlerin kayıtlı işletmelerde işletilmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı tebliğler olduğunu anımsatarak, bu kadar yoğun kesimin yapıldığı günde kesim hatalarının yaşanmamasının mümkün olmadığını dile getirdi.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2403,87 -0,45%
  • ALTIN ONS 2312,62 -0,53%
  • BIST 100 10389,49 2,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,093 0,26%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37603 0,28094%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,375 -0,911%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,331 0,1285%
  • EURO/DOLAR 1,077 -0,3594%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8198 -0,2345%
  • STERLIN/DOLAR 1,27648 -0,26409%
Borsa Haberleri
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
GERİ
İLERİ
Yabancılar borsada 542,7 milyon dolarlık satış yaptı
Halka arz olan Lila Kağıt'tan 5 yılda 5 milyar TL yatırım ve temettü kararı
Halk Yatırım'dan BİM (BIMAS) bilanço analizi
Borsa güne yüzde 1,52 yükselişle başladı (13 Haziran)
Koç Holding'ten söylenti, yalan haber uyarısı: Örnekler verildi
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (12 Haziran)
Sur Tatil Evleri (SURGY) temettü kararını duyurdu
ASELSAN (ASELS) aldığı yeni siparişi duyurdu
Nakde dönmek isteyen borsa yatırımcısı için son gün!
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket (12 Haziran)
Mayıs 2024'te yabancıların en çok aldığı 5 hisse
Şekerbank (SKBNK) bedelli sermaye artırımı tarihini açıkladı
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu geldi: Yüzde 500
Europower Enerji (EUPWR) 30 milyon euroluk sözleşmeyi duyurdu
Avrupa'da 'aşırı sağ' sarsıntısı: Banka hisseleri çakıldı, tahvil faizleri 8 ayın zirvesinde
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL