ARA
DOLAR
36,45
0,03%
DOLAR
EURO
38,27
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
3408,21
-1,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9451,58
-1,29%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Küresel ham çelik üretiminde Çin etkisi: Üretim yüzde 4,4 düştü

Küresel ham çelik üretiminde Çin etkisi: Üretim yüzde 4,4 düştü

Küresel ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre Çin'deki üretimin yüzde 5,6 düşmesinin etkisiyle yüzde 4,4 azalarak 151,4 milyon ton oldu.

25 Şubat 2025 | 16:57
Küresel ham çelik üretiminde Çin etkisi: Üretim yüzde 4,4 düştü

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, yılın ilk ayında 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 gerileyerek 151,4 milyon tona indi.

Ocakta dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 5,6 azalışla 81,9 milyon tona gerilemesi dikkati çekti.

Japonya'nın üretimi de yüzde 6,6 düşerek 6,8 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretimi ocak ayında ABD’de yüzde 1,2 artışla 6,6 milyon tona çıkarken, Almanya'nın üretiminin ise yüzde 8,8 azalışla 2,8 milyon tona gerilediği hesaplandı.

Ocakta ham çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 4,5 düşerek 2,6 milyon tona, Rusya’da da yüzde 0,6 düşerek 6 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Söz konusu dönemde, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,8 artarak 13,6 milyon tona çıkarken, İran'ın üretimi ise yüzde 24,1 azalışla 2,2 milyona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azalarak 3,2 milyon tona indi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3408,21 -1,39%
  • ALTIN ONS 2908,1 -1,44%
  • BIST 100 9451,58 -1,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,063 -0,445%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42944 0,20891%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,6 -1,4534%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4476 0,033%
  • EURO/DOLAR 1,0502 0,3459%
  • EURO/TURK LIRASI 38,274 0,2928%
  • STERLIN/DOLAR 1,26617 0,31413%
Borsa Haberleri
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
Borsayla ilgili öngörüler, yorumlar ne? Hangi kritik seviyeler takip edilmeli?
Borsa için 2 yorum
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırım var: Yüzde 831
24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
ASELSAN'dan 96,9 milyon avroluk sözleşme
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 3 şirket
Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
CCOLA, ENKA, SASA, TOASO, AEFES... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL