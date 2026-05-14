Geri dönüşümün en melodik hali: Atık malzemelerden 'müzikli bank'

Gölbaşı Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm farkındalığı oluşturmak amacıyla hurdalardan 'müzikli bank' yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanarak Mogan Gölü sahilindeki Sanat Sokağı'na yerleştirilen bank, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
1 "Müzikli bank" yapıldı
Gölbaşı Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi daha hayata geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanım ömrünü tamamlamış hurdalardan 'müzikli bank' yapıldı.
2 Tamamen atık malzemelerden üretildi
Tamamen atık malzemelerden üretilen bank, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Mogan Gölü sahilinde bulunan Sanat Sokağı'na yerleştirildi.
3 "Çocukların ve gençlerin çevre bilincinin artırılması hedefleniyor"
Özellikle çocuklar ve gençler için çevre bilincini artırmayı hedefleyen bank, kısa sürede Sanat Sokağı'nın ilgi çeken noktalarından biri haline geldi.
4 Vatandaşlar projeden memnun
Vatandaşlar hem çevreye duyarlı projeden hem de sosyal yaşam alanlarına değer katan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
5 "Sıfır atık anlayışını toplumun her kesimine yaymak istiyoruz"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sıfır atık çalışmalarının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Odabaşı, "Doğaya bırakılan her atık, geleceğimizden eksilen bir değerdir. Kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri yeniden değerlendirerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de vatandaşlarımız için sosyal ve kültürel alanlar oluşturuyoruz.
Fen İşleri Müdürlüğümüzün hazırladığı müzikli bank projesi, geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu gösteren önemli bir çalışma oldu. Sıfır atık anlayışını toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre bilinciyle yetişmesi bizim için çok kıymetli. Geri dönüştürdüğümüz her materyal, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir Gölbaşı demektir. Çevre dostu, farkındalık oluşturan ve doğaya katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.