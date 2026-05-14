Geri dönüşümün en melodik hali: Atık malzemelerden 'müzikli bank'

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sıfır atık çalışmalarının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Odabaşı, "Doğaya bırakılan her atık, geleceğimizden eksilen bir değerdir. Kullanım ömrünü tamamlamış malzemeleri yeniden değerlendirerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de vatandaşlarımız için sosyal ve kültürel alanlar oluşturuyoruz.

Fen İşleri Müdürlüğümüzün hazırladığı müzikli bank projesi, geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu gösteren önemli bir çalışma oldu. Sıfır atık anlayışını toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre bilinciyle yetişmesi bizim için çok kıymetli. Geri dönüştürdüğümüz her materyal, daha temiz bir çevre ve daha yaşanabilir bir Gölbaşı demektir. Çevre dostu, farkındalık oluşturan ve doğaya katkı sağlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.