Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile tahminlerin altında arttı.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 67,9 oldu. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerilerken, böylece Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

ABD'de son açıklanan verilerden alınan sinyallerin Fed'in bu yıl birkaç kez faiz oranlarını düşürmesi için kapı araladığını ifade eden analistler, fiyat baskılarının azaldığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Kurumsal tarafta ise Goldman Sachs'ın iş gücünün yüzde 3 ila 4'ünü işten çıkarmayı planladığına yönelik haber sonrasında ise Bankanın hisseleri günü hafif yükselişle tamamladı

Ayrıca, ABD basınında Intel yöneticilerinin zayıflayan işleri ele almak için yatırım bankacılarıyla birlikte stratejik seçenekler üzerinde çalıştığı haberleri yer alırken, tasarım ve üretim işlerinin bölünmesiyle olası birleşme ve satın almalar dahil çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğine dair haberler sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 9,5 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 3,91'den, dolar endeksi de 101,7'den kapandı.

Altının ons fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2.497 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 azalışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,55 yükselişle tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. New York borsasında İşçi Bayramı tatili nedeniyle bugün işlem yapılmayacak.

AVRUPA VE ASYA BORSALARI

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Cuma günü açıklanan verilere göre Avro Bölgesinde enflasyon aylık yüzde 0,2 olurken, yıllık yüzde 2,2 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Avro Bölgesinde haziranda yüzde 6,5 olan işsizlik oranı ise temmuz ayında yüzde 6,4 seviyesinde ölçüldü.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, bölgede enflasyonist baskıların azalmasının üçüncü bir faiz indirimi ihtimalini de güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Öte yandan ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerini sürdürürken, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel cuma günü yaptığı konuşmada "Fiyat istikrarına giden yol bir dizi kritik varsayıma dayanıyor, politika kademeli ve dikkatli bir şekilde ilerlemelidir." ifadesini kullandı.

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise ECB'nin eylül ayında faiz oranlarını düşürmesinin akıllıca olacağını belirterek, yetersiz büyüme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Hafta sonu Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla başı çekti.

Almanya'da Thüringen eyaletinde sandık çıkış anketlerine göre 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağ, ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Cuma günü, İtalya'da FTSE MIB yüzde 0,53 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi cuma günü 525,05 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gün içerisinde 526,66 seviyesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksinde gayrimenkul sektörü öncülüğünde satış baskısı derinleşti.

Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan azalarak 49,1'e gerilerken, Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ağustosta önceki 3 aydaki daralma seyrini devam ettirdi.

Analistler, cuma günü açıklanan Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ise yüzde 2,6 ile öngörülerin üzerinde artmasının Japonya Merkez Bankasının (BoJ) önümüzdeki aylarda faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri besleyebileceğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi PMI 49,8'e çıkarken, Çin'de Caixin imalat sanayi PMI ağustos ayında 50,4 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından dolar/yen paritesi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 146,1 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 geriledi.

YURT İÇİ PİYASALAR

Perşembe günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 9.833,22 puandan tamamlarken, bugün gözler ikinci çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 oldu.

Öte yandan yarın açıklanacak enflasyon verileri yurt içi piyasanın odağında yer almaya devam ediyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ederken, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Dolar/TL, cuma günü yüzde yatay seyirle 34,0817'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın hemen altında 34,0760 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi PMI verisi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH)

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, ağustos ayı imalat sanayi PMI