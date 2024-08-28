Kurumlar vergisi rekortmenleri listesine bankacılık sektörü damga vurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, 2023 vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden ilk 100 mükelleften 34'ü isminin açıklanmasını istemezken, listenin üst sıralarına bankalar damgasını vurdu.

GİB, "2023 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.

Türkiye genelinde 2023 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 111 bin 944 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Söz konusu beyannamelerle 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 lira matrah beyanında bulunuldu ve bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

Söz konusu vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 3 milyon 429 bin 971 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 749 bin 360 lira kurumlar vergisinin tahakkuk ettirildiği belirlendi.

Kurumlar vergisinde 2023'te bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 31,91, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 41,15 artış gerçekleşti.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk 8 sırada bankalar yer aldı. Listenin ilk sırası 22 milyar 747 milyon 942 bin 797 lirayla Ziraat Bankasının oldu.

Listenin 2'nci sırasında 21 milyar 870 milyon 755 bin 782 lira vergi tahakkukuyla Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Akbank, 12 milyar 564 milyon 982 bin 345 lirayla listenin üçüncü sırasında geldi. Bu bankayı, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası izledi.

Listenin 9'uncu sırasında Mercedes-Benz Türk AŞ ve 10'uncu sırasında Türkiye Elektrik İletim AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra emlak, demir ve çelik, madencilik, elektrik enerjisi üretimi, giyim, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret ve sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler öne çıktı.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 34'ü ise isminin açıklanmasını istemedi.



