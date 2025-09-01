KYK 2025 yurt başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü KYK yurt başvuru tarihlerinde

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin gözü şimdi de KYK yurt ve burs başvuru tarihlerine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), öğrencilere barınma ve maddi destek imkânları sunuyor.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yurt ve burs başvuruları, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklı tarihlerde alınıyor.
Yurt Başvuruları: YKS tercihleri bu yıl 30 Temmuz-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları ise 25 Ağustos'ta açıklandı. Üniversite kayıtları da 1-5 Eylül arası yapılıyor. Bu nedenle, KYK yurt başvurularının bu hafta içinde başlaması bekleniyor.
Burs Başvuruları: KYK burs başvuruları ise genellikle yurt başvurularının ardından, Ekim ve Kasım aylarında başlıyor.
Güncel tarihler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmî duyurularını takip etmek önemli.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacağı için, şifresi olmayan öğrencilerin öncelikle bir şifre edinmesi gerekiyor. Bunun için kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alabilirler. Alternatif olarak internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirler.
Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
Öğrenim Bilgilerinizi Kontrol Edin: Yurt başvuruları, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinize göre alınacaktır. Bu nedenle, başvurunuzu yapmadan önce e-Devlet sistemindeki okul ve bölüm bilgilerinizi mutlaka kontrol edin.
Hatalı Bilgileri Düzeltin: Bilgilerinizde herhangi bir hata veya eksiklik varsa, başvurunuzun geçersiz sayılmaması için derhal üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinizi güncelletin.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru sürecine başlamadan önce bu adımları tamamladığınızdan emin olun.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt ücretleri, henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanmadı. Yeni fiyatlar, yurt başvuru takvimiyle birlikte önümüzdeki günlerde duyurulacak.
Geçen Yılın KYK Yurt Ücretleri
Geçen yılın fiyatları, yeni ücretler için bir referans noktası olabilir. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında KYK yurt ücretleri şöyleydi:
1. Tip Yurt: 517,50 ₺
2. Tip Yurt: 607,50 ₺
3. Tip Yurt: 607,50 ₺
4. Tip Yurt: 720 ₺
5. Tip Yurt: 765 ₺
6. Tip Yurt: 855 ₺
KKTC Yurtları: 1.125 ₺
Yurt tipleri, odaların büyüklüğü, kişi sayısı ve sundukları imkanlara göre farklılık gösterir. Yeni döneme ait kesin fiyatlar açıklandığında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
BAŞVURULARDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?
2025 yılı KYK yurt başvurularında, her yıl olduğu gibi bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Bu sayede, yurt imkânına daha çok ihtiyacı olan öğrencilere öncelik verilecek.
Öncelikli olarak değerlendirilecek öğrenci grupları şunlardır:
Şehit ve gazi çocukları
Devlet koruması altındaki öğrenciler
%40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar
Aile geliri düşük olanlar
Depremzede öğrenciler
Bu gruplarda yer alan öğrencilerin, başvurularını yaparken ilgili belgeleri eksiksiz sunmaları önemlidir.