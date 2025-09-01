KYK 2025 yurt başvuruları ne zaman? Öğrencilerin gözü KYK yurt başvuru tarihlerinde

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacağı için, şifresi olmayan öğrencilerin öncelikle bir şifre edinmesi gerekiyor. Bunun için kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alabilirler. Alternatif olarak internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirler.

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Öğrenim Bilgilerinizi Kontrol Edin: Yurt başvuruları, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerinize göre alınacaktır. Bu nedenle, başvurunuzu yapmadan önce e-Devlet sistemindeki okul ve bölüm bilgilerinizi mutlaka kontrol edin.

Hatalı Bilgileri Düzeltin: Bilgilerinizde herhangi bir hata veya eksiklik varsa, başvurunuzun geçersiz sayılmaması için derhal üniversitenizin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinizi güncelletin.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru sürecine başlamadan önce bu adımları tamamladığınızdan emin olun.