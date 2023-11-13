ARA
Bist 100
7568,3
-2,61%
Bist 100
Dolar/TL
28,5976
0,1325%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5992
0,2054%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,07
0,1399%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1790,4
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! e-Devlet 2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! e-Devlet 2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki, e Devlet GSB ile 2023 KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir?

13 Kasım 2023 | 10:27
Son Güncellenme: 13 Kasım 2023 | 10:36
0
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! e-Devlet 2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı

 2023-2024 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Hem eğitim hayatlarına hem de okudukları şehirlerde yaşamlarına destek sağlaması için KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. 

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1790,4 0,68%
  • ALTIN ONS 1947,3 0,47%
  • BIST 100 7568,3 -2,61%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5976 0,1325%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5992 0,2054%
  • EURO/USD 1,07 0,1399%
  • INGILIZ STERLINI 1,22703 0,44039%
  • JAPON YENI 151,644 0,141%
  • KANADA DOLARI 1,37932 -0,03443%
  • RUS RUBLESI 91,52 -0,716%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL