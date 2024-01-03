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Likidite fazlası rekor seviyeye çıktı

Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma konusunda adımlar atarken, sistemdeki likidite fazlasında yükseliş rekor getirdi.

03 Ocak 2024 | 09:32
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Likidite fazlası rekor seviyeye çıktı

TCMB verilerine göre 29 Aralık itibariyle net fonlama eksi 363,2 milyar TL olarak kaydedildi. Bu durum sistemdeki likidite fazlasına işaret etti. 

Daha önce Eylül 2023'te likidite fazlası 338,8 milyar TL'ye yükselmiş ve rekor kırmıştı. Likidite fazlasında ivme devam ederken TCMB'den bir dizi hamle gelmişti. Kasım başında açıklanan önlemlerle TCMB kur korumalı mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını artırırken, yabancı para mevduatta TL cinsi ilave karşılık uygulaması getirmişti. 

Bu uygulamalar 10 Kasım itibariyle devreye girmişti. Fakat 22 Kasım'da net fonlama yeniden negatif bölgeye geçmiş ve bu tarihten sonra net fonlamada negatif yönlü bir ivme izlenmişti. 

Bu dönemde ise TCMB yeni bir hamle yaparak TL depo alım ihalelerine başlamıştı.

 

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