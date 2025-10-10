ARA
Youtuber aile bir kentin vergi rekortmeni oldu

Bolu'da yaşayan ve sosyal medyada kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesi'nden Burcu Atik, 2024 yılında kentte en fazla gelir vergisi ödeyen isim oldu. Burcu Atik'in 8 milyon 206 bin 621 lira vergi ödediği açıklandı.


Son Güncellenme:
Youtuber aile bir kentin vergi rekortmeni oldu

İHA'nın haberine göre; Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı, "2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması" listesini yayımladı. 

 

Açıklanan listede, 2024 yılında en fazla vergi ödeyen mükelleflerin isimleri yer aldı. Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen kamp içerikleriyle tanınan Burcu Atik'in listenin zirvesinde yer aldığı görüldü. Video içerik üreticisi Burcu Atik, 2024 yılı boyunca 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisi ödedi. 

 

Atik Ailesi isimli Youtube kanalı 4 milyonun üzerinde aboneye sahip. Genellikle kamp videoları çekerek beğeni kazanan Atik Ailesi kısa sürede abone kitlesini hızla arttırdı. Global olarak da izleyici kitlesine sahip olan Atik Ailesi zorlu doğa şartlarında yaptıkları kamplarla dikkat çekiyor.

 

Denizde, karada zorlu iklim şartlarında kamp kurarak çekimler yapan Atik Ailesi, Instagram'da da 2.5 milyon seviyesinde hayran kitlesine sahip.

Listenin ikinci sırasında 7 milyon 500 bin liralık vergi ile vinç kiralama hizmeti veren Osman Kayışoğlu, üçüncü sırasında da 6 milyon 665 bin 546 lira vergi ödeyen Şükrü Zengin yer aldı.
