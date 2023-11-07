ARA
Bist 100
7860,88
0,2%
Bist 100
Dolar/TL
28,5208
0,2095%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5404
0,1959%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0706
-0,0331%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1788,18
0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Loris Parfüm, Ortadoğu’da büyüme hedefliyor

LORİS Parfüm, 250’si yurtdışında toplam 500 mağazasıyla perakende sektöründe faaliyet gösteriyor. Dünyada 60’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2024 hedefleri doğrultusunda Ortadoğu’da yüzde 30 büyüme hedefliyor. Şirket bu hedefleri doğrultusunda Orta Doğu’nun en büyük güzellik ve sağlık ürünleri fuarı “Beatyworld Middle East”e katıldı.

07 Kasım 2023 | 16:33
Son Güncellenme: 07 Kasım 2023 | 16:42
0
Loris Parfüm, Ortadoğu’da büyüme hedefliyor

Dünyada hızla büyüyen sektörlerden biri olan kozmetik, güzellik ve sağlık endüstrisi, Dubai’de Beautyworld Middle East fuarında buluştu. Ekolojik ürünlerden, online alışverişe, sürdürülebilir üretimden yaratıcı yeni ürünlere kadar her alanda hizmet veren firmaları buluşturan fuara LORİS Parfüm de katılım gösterdi.

Kozmetik sektöründe en son yenilikler, trendler ve teknolojilerin öne çıkarıldığı fuarda, LORİS Parfüm’ün 2024’e özel yeni ürünleri de ilk kez görücüye çıktı.

FRANCHİSE VERİYOR

LORİS Parfüm, Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, bir çok ülkede kendi markasıyla yer alıyor. 250’si yurtiçinde 250’si yurtdışında 500 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. LORİS Parfüm’ün, kendi mağazalarını açarak, franchise vererek markalaşma hedefini hayata geçirdiği Orta Doğu, son yıllarda kozmetik sektörü için en hızlı büyüyen bölgelerden biri. LORİS Parfüm, 2024 hedefleri doğrultusunda Ortadoğu pazarında yüzde 30 büyüme planlıyor.

Kozmetik sektöründe, Parfüm, Ev Kokuları, Deodorant ve özel kokular gibi birçok kategoride ürünleri bulunan LORİS Parfüm, 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Yine distribütörlük, franchise yatırımlarıyla perakende alanında büyümeye devam ediyor. Şirket, 2024 yılında da Türkiye’de ve yurt dışında bir çok ülkede kendi mağazalarını açmaya devam edecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1788,18 0,24%
  • ALTIN ONS 1950,11 0,02%
  • BIST 100 7860,88 0,2%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5208 0,2095%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5404 0,1959%
  • EURO/USD 1,0706 -0,0331%
  • INGILIZ STERLINI 1,22814 -0,05981%
  • JAPON YENI 150,855 -0,093%
  • KANADA DOLARI 1,37947 -0,01123%
  • RUS RUBLESI 91,85 -0,2714%
Günün En Çok Okunanları
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
İstanbul'un 2 ilçesinde yarın 9 saatlik su kesintisi yaşanacak (8 Kasım)
GERİ
İLERİ
AB Komisyonu 2023 Türkiye Raporu'nu açıkladı
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
TROY Kart nedir? TROY Kart kullanımında dikkat çeken artış
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Sıfır km otomobilde kampanyalar hızlandı, ekimde 2. el'de satışlar sert düştü
İstanbul'a gök gürültülü sağanak geliyor
100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu
İlave Gümrük Vergileri olmasaydı ithalat 40 milyar doları geçerdi
Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL