Loris Parfüm, Ortadoğu’da büyüme hedefliyor

Dünyada hızla büyüyen sektörlerden biri olan kozmetik, güzellik ve sağlık endüstrisi, Dubai’de Beautyworld Middle East fuarında buluştu. Ekolojik ürünlerden, online alışverişe, sürdürülebilir üretimden yaratıcı yeni ürünlere kadar her alanda hizmet veren firmaları buluşturan fuara LORİS Parfüm de katılım gösterdi.

Kozmetik sektöründe en son yenilikler, trendler ve teknolojilerin öne çıkarıldığı fuarda, LORİS Parfüm’ün 2024’e özel yeni ürünleri de ilk kez görücüye çıktı.

FRANCHİSE VERİYOR

LORİS Parfüm, Avrupa, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, bir çok ülkede kendi markasıyla yer alıyor. 250’si yurtiçinde 250’si yurtdışında 500 mağazasıyla faaliyet gösteriyor. LORİS Parfüm’ün, kendi mağazalarını açarak, franchise vererek markalaşma hedefini hayata geçirdiği Orta Doğu, son yıllarda kozmetik sektörü için en hızlı büyüyen bölgelerden biri. LORİS Parfüm, 2024 hedefleri doğrultusunda Ortadoğu pazarında yüzde 30 büyüme planlıyor.

Kozmetik sektöründe, Parfüm, Ev Kokuları, Deodorant ve özel kokular gibi birçok kategoride ürünleri bulunan LORİS Parfüm, 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Yine distribütörlük, franchise yatırımlarıyla perakende alanında büyümeye devam ediyor. Şirket, 2024 yılında da Türkiye’de ve yurt dışında bir çok ülkede kendi mağazalarını açmaya devam edecek.