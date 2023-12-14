Marmara Bölgesi'ne kuvvetli yağış geliyor! 7 il için uyarı var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, yarın öğleden sonra ise Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların, cumartesi gece saatlerine kadar etkili olacağı değerlendiriliyor.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot hattında yarın bir gidiş ve geliş seferi yapılacağı bildirildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 17.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacağı, planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yarın gün içerisinde sadece Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 seferlerinin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.