MASAK’tan bahis ve e-ticarete yeni düzenleme: Kimlik doğrulama şartı getirildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ile mücadele kapsamında şans ve bahis oyunları ile e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni düzenlemeye gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de de yayımlandı. Uygulama, 1 Şubat 2026 itibarıyla yürürlükte olacak.

Yeni düzenlemeyle özellikle bahis şirketleri aracılığıyla yürütülen finansal işlemler daha sıkı denetime tabi tutulacak.

Ödeme işlemlerin kimliği doğrulanmış müşteriye ait banka hesabı üzerinden gerçekleştirilecek

Şans ve bahis oyunlarını sadece elektronik ortam üzerinden sunan yükümlülere yönelik düzenleme ile, fiziki iş yeri olmadan faaliyet gösteren sanal bayiler için yeni yükümlülükler tanımlandı. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik bir banka ile tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin sözleşme yapılması şartı getirildi.

Müşterinin elektronik ortamda yaptığı başvuruda adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu ve T.C. kimlik numarası (yabancılar için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden anlık olarak sorgulanıp teyit edilecek. Müşterinin iş ve meslek bilgisi de alınacak.

Aynı zamanda, ödeme işlemlerinin kimliği doğrulanmış müşteriye ait banka hesabı üzerinden gerçekleştirilmesi şartı da aranacak.

Buna ek olarak, müşteri kabulü öncesinde kimlik bilgileriyle uyumlu bir banka hesabından, bu amaçla oluşturulan doğrulama hesabına para transferi yapılması şartı getirildi. Söz konusu transfer gerçekleştirilmeden müşteri kaydı alınamayacak ve herhangi bir hizmet verilmeyecek.