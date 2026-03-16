  • Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 mazot gübre desteği sorgulama

Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 mazot gübre desteği sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan 2026 yılı mazot ve gübre desteği (temel destek) ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 mazot gübre desteği sorgulama


2026 yılı mazot ve gübre desteği (temel destek) ödemeleri, Mart ayı itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılmaya başlandı.

 

2026 Mart Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi

Ödemeler, yoğunluğu önlemek amacıyla kimlik numarasının son hanesine göre şu tarihlerde gerçekleştiriliyor:

T.C. Kimlik Son HanesiÖdeme TarihiDurum
0, 2 ve 46 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası)Tamamlandı
613 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası)Tamamlandı
820 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası)Bekleniyor

Ödeme Sorgulama Nasıl Yapılır?

Desteğin hesabınıza geçip geçmediğini veya size tahsis edilen tutarı şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" ekranı üzerinden.

Ziraat Bankası: Çiftçi kartınız varsa ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden "Destek Ödemeleri" kısmından.

2026 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı, mazot ve gübre desteğini "Temel Destek" adı altında yeni bir modele taşıdı. Bu yeni sistemde ödemeler artık sadece arazi büyüklüğüne göre değil, "Destek Katsayı Değeri" ve ürüne göre değişen katsayılar üzerinden hesaplanıyor.

İşte 2026 yılındaki güncel hesaplama kriterleri ve ödeme detayları:

 Destek Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?

Yeni sistemde hesaplama formülü şu şekildedir:

Ödeme Tutarı = Destek Katsayı Değeri (310 TL) × Ürün Katsayısı

2026 üretim yılı için temel destek katsayı değeri dekar başına 310 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, mazot maliyetinin %50'sini ve gübre maliyetinin %25'ini karşılayacak şekilde valide edilmiştir.
