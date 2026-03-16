Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 mazot gübre desteği sorgulama

2026 yılı mazot ve gübre desteği (temel destek) ödemeleri, Mart ayı itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılmaya başlandı.
2026 Mart Mazot ve Gübre Desteği Ödeme Takvimi
Ödemeler, yoğunluğu önlemek amacıyla kimlik numarasının son hanesine göre şu tarihlerde gerçekleştiriliyor:
|T.C. Kimlik Son Hanesi
|Ödeme Tarihi
|Durum
|0, 2 ve 4
|6 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası)
|Tamamlandı
|6
|13 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası)
|Tamamlandı
|8
|20 Mart 2026 Cuma (saat 18.00 sonrası)
|Bekleniyor
Ödeme Sorgulama Nasıl Yapılır?
Desteğin hesabınıza geçip geçmediğini veya size tahsis edilen tutarı şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" ekranı üzerinden.
Ziraat Bankası: Çiftçi kartınız varsa ATM'lerden veya mobil bankacılık üzerinden "Destek Ödemeleri" kısmından.
2026 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı, mazot ve gübre desteğini "Temel Destek" adı altında yeni bir modele taşıdı. Bu yeni sistemde ödemeler artık sadece arazi büyüklüğüne göre değil, "Destek Katsayı Değeri" ve ürüne göre değişen katsayılar üzerinden hesaplanıyor.
İşte 2026 yılındaki güncel hesaplama kriterleri ve ödeme detayları:
Destek Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?
Yeni sistemde hesaplama formülü şu şekildedir:
Ödeme Tutarı = Destek Katsayı Değeri (310 TL) × Ürün Katsayısı
2026 üretim yılı için temel destek katsayı değeri dekar başına 310 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, mazot maliyetinin %50'sini ve gübre maliyetinin %25'ini karşılayacak şekilde valide edilmiştir.