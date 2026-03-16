Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 mazot gübre desteği sorgulama

2026 yılı için Tarım ve Orman Bakanlığı, mazot ve gübre desteğini "Temel Destek" adı altında yeni bir modele taşıdı. Bu yeni sistemde ödemeler artık sadece arazi büyüklüğüne göre değil, "Destek Katsayı Değeri" ve ürüne göre değişen katsayılar üzerinden hesaplanıyor.

İşte 2026 yılındaki güncel hesaplama kriterleri ve ödeme detayları:

Destek Tutarı Nasıl Hesaplanıyor?

Yeni sistemde hesaplama formülü şu şekildedir:

Ödeme Tutarı = Destek Katsayı Değeri (310 TL) × Ürün Katsayısı

2026 üretim yılı için temel destek katsayı değeri dekar başına 310 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, mazot maliyetinin %50'sini ve gübre maliyetinin %25'ini karşılayacak şekilde valide edilmiştir.