Temelleri 2000 yılında ultrason jeli üretimiyle atılan Turkuaz Sağlık, bu alanda dünya çapında üretim gerçekleştiriyor ve sektöründeki ilk beş büyük firma arasında yer alıyor.

Şirket, bugün başta medikal kimyasal ürünler olmak üzere dezenfektan ve antiseptik ürünler, reçetesiz ürünler (OTC), gıda takviyeleri, cinsel sağlık ürünleri, dermokozmetik ve kişisel bakım ürünleri olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Turkuaz Sağlık, 2016 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri’ araştırmasında ikinci sırada yer aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.