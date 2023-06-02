Mehmet Barlas yaşamını yitirdi

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli'deki özel bir hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre Mehmet Barlas yaklaşık 2 aydır zatürre tedavisi görüyordu. Dün akşam durumu kötüye giden Barlas, saat 22.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mehmet Barlas'ın vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Barlas'ın pazar günü Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.