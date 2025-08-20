Memorial, karbon ayak izini yüzde 10 azaltacak

Şirket, 2027’ye kadar metrekare başına düşen karbon ayak izini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.

Memorial Sağlık Grubu, 2024 yılına ait ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayarak sağlık alanındaki dönüşümünü çevresel, sosyal ve yönetişimsel boyutlarıyla kamuoyuna sundu. Rapor, Memorial’ın sürdürülebilirlik yaklaşımını şeffaf biçimde ortaya koyarken, sağlık sektörünün iklim krizi karşısında artan sorumluluğuna da dikkat çekiyor.

2027 yılına kadar metrekare başına düşen kurumsal karbon emisyonunu yüzde 10 oranında düşürmeyi amaçlayan Memorial, bu doğrultuda enerji verimliliğinden sıfır atık yönetimine, tedarik zinciri uygulamalarından su verimliliğine kadar çok sayıda alanda adımlar atıyor.

LEED Platinum sertifikalı Memorial Bahçelievler Hastanesi bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkarken, Ankara, Ataşehir, Bahçelievler, Diyarbakır hastanelerinde kojenerasyon sistemiyle aynı anda hem elektrik hem de ısı üreterek enerji verimliliği artırılıyor.

Kadın çalışan oranı yüzde 67 oldu

Rapor yalnızca çevresel etkilerle değil sosyal sürdürülebilirlik başlıklarıyla da dikkat çekiyor. Rapora göre 2024 yılında Memorial Sağlık Grubu’nda kadın istihdamına yönelik geliştirilen “Kadınlar Omuz Omuza” projesi kapsamında 50’den fazla kadın iş gücüne dâhil edildi ve kadın çalışan oranı yüzde 67’ye ulaştı.

Öte yandan, tıp öğrencilerini deneyimli hekimlerle buluşturan Memorial Talks serisi, genç sağlık profesyonellerinin gelişimini destekleyen örnek bir inisiyatif olarak hayata geçirildi.

Etik yönetişim, dijital sağlık çözümleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, hasta ve çalışan hakları gibi pek çok alanda hayata geçirdiği uygulamalarla Memorial, sürdürülebilirlik vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Bu yaklaşım, yalnızca kurumsal operasyonlara değil, hastalardan çalışanlara ve topluma kadar tüm paydaşlara dokunan bir etki yaratmayı amaçlıyor.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, “Sürdürülebilirlik, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğunu üstlenmek anlamına geliyor. Medikal mükemmeliyete giden yolda sürdürülebilir yaklaşımı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. İklim krizi artık uzakta bir tehdit değil; içinde yaşadığımız bir gerçeklik. Bu yeni dönemde, riskleri erkenden gören ve kararlılıkla aksiyon alan kurumlar fark yaratacak.

Biz de tam bu bilinçle; dijitalleşme, kapsayıcılık, çevresel sorumluluk ve etik yönetişim ilkelerini entegre ettiğimiz bir sağlık ekosistemi inşa etmeye devam ediyoruz. Stratejimizin merkezinde hem hizmet kalitemizi artırmak hem de bu hizmeti geleceğe taşıyacak dayanıklı, sorumlu yapılar kurmak var” diyor.