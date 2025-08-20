Colendi'nin COMPI platformu yayında

COMPI; başta acenteler, brokerlar ve bankalar olmak üzere, sigortayı ilişkili hizmet olarak sunmak isteyen tüm organizasyonlara kısa sürede teklif üretimi, uçtan uca yönetim ve mobil erişim gibi hizmetler sunuyor.

COMPI platformu, sigorta aracılarının ve sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerini müşterileri nezdinde daha güçlü hale getirmeyi hedefliyor.

Yapay zeka destekli otomasyon sunan platform, mobil uygulama üzerinden saha-merkez senkronizasyonu ve çoklu ödeme entegrasyonu gibi çözümleriyle sigorta süreçlerine uçtan uca teknoloji katmanı ekliyor.

Colendi Sigorta CEO’su Ersin Al yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sigorta, sadece bir ürün değil, uçtan uca finansal kapsayıcılığın ayrılmaz bir parçası. COMPI ile bu alanda da dönüşüm yaratacak, sigorta satın alma ve portföy yönetme deneyimini tüm aracılar için teknolojinin de desteğiyle kolay, hızlı ve erişilebilir hale getireceğiz."

Ersin Al, cüzdan, kredi çözümleri gibi alternatif ödeme yöntemlerini COMPI’de konumlandırarak sigorta aracılarını finansal teknolojilerle buluşturacak bir platform oluşturduklarının altını çizdi.

COMPI, yakında devreye girecek CRM ve hasar modülleriyle birlikte, acentelere ve brokerlara tek merkezden yönetim imkanı da sunmayı planlıyor.

Ersin Al, "Yapay zeka ile güçlendirdiğimiz talep yönetimi sistemimiz ve mobil uygulamamız sahadaki her kullanıcıyı sisteme hızla entegre ediyor. Colendi ekosisteminin hızına ve çevikliğine uygun bir sigorta teknolojisi olarak COMPI’yi büyütmeye devam edeceğiz" dedi.