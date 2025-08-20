ARA
  CEO'nun milyonluk tazminatla vedası tartışma yarattı

CEO’nun milyonluk tazminatla vedası tartışma yarattı

Sekiz yıl boyunca Almanya’nın devlet demiryolu şirketi Deutsche Bahn’ın (DB) CEO koltuğunda oturan Richard Lutz görevinden ayrılıyor.


CEO’nun milyonluk tazminatla vedası tartışma yarattı

Focus.de'nin haberine göre Lutz’un dönemine, artan gecikmeler, yıpranmış altyapı ve devlet bütçesinden sağlanan milyarlarca euroluk destekler damga vurdu. 

Lutz’un görevden ayrılışının, sessiz bir veda yerine milyonlarca euroluk tazminatla gerçekleşmesi kamuoyunda tartışma yarattı. 

CEO’nun milyonluk tazminatla vedası tartışma yarattı-1

Richard Lutz, Kaynak: DB Resmi Web Sitesi

İş dünyasında hataların genellikle yaptırımla karşılandığı, çalışanların tekrarlanan hatalar sonucu uyarı ya da işten çıkarmayla karşılaşabildiği hatırlatılırken, üst düzey yöneticilerin “altın paraşüt” olarak bilinen sözleşmelerle kötü performansta dahi tazminat hakkı elde ettikleri vurgulandı.

Deutsche Bahn örneğinde, şirketin devlet mülkiyetinde olması nedeniyle siyasetin de etkili olduğu belirtiliyor.

Yolcular ve vergi mükellefleri, artan bilet fiyatları ve sık yaşanan gecikmelere rağmen üst yönetimin milyonlarca euroluk tazminat almasını adaletsizlik olarak değerlendiriyor. 

Uzmanlar, benzer tartışmaların önüne geçilmesi için üst düzey yöneticilere ödenecek tazminatların performansa bağlanması ve özellikle kamuya ait şirketlerde bu uygulamaların daha şeffaf hale getirilmesi gerektiğini belirtiyor. 

