Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

11 hizmet kolunun tamamında imzaların atıldığını söyleyen Işıkhan, "Büyük oranda ulaşma sağladık" dedi.


Son Güncellenme:
Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması

8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde uzlaşma sağlanamamasının ardından kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında şu sözler öne çıktı:

"Oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz.

Oransal zam dışındaki kısımlarda büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalar için çok önemli kazanımlar sağladık. Mali sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı."

Mühendis ve mimarların ek ödeme oranlarından öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine kadar birçok konuda önemli artışlar sağladıklarını söyleyen Işıkhan, koruyucu giyim yardımı sorununun da toplu sözleşme süreciyle çözüldüğünü belirtti. 

Işıkhan ayrıca bazı fazla çalışma saatleriyle ilgili yüzde 25-35 oranında artış gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Işıkhan ayrıca şunları söyledi:

"Nasıl ki bugüne kadar memurlara en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir memurumuzu ve diğer çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz."

