Türkiye'nin 2024 gelir rekortmenleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.
En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2024 yılında 2 milyar 767 milyon 587 bin 718,39 lira vergi tahakkuk etti.
Listedeki ikinci isim de 2 milyar 528 milyon 619 bin 921,05 lira ile Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar oldu.
Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler oldu.
Üçüncü sıradaki isim açıklanmazken, dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302,12 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.
Listenin 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 10'uncu sırada 372 milyon 720 bin 505,24 lira vergi tahakkuk eden Erman Ilıcak yer aldı.
11'inci sıradaki isim açıklanmadı.
12'inci sırada ise 356 milyon 169 bin 109,88 lira vergi tahakkuk eden Mehmet Ömer Koç yer aldı.
Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada 25 milyar 296 milyon 492 bin 625,93 lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası yer aldı.
Listenin 2'nci sırasında ise 20 milyar 838 milyon 196 bin 304,74 lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası yer buldu.
Kuveyt Türk Katılım Bankası ise 12 milyar 071 milyon 499 bin 612,88 lira ile listenin üçüncü sırasında geldi.