Türkiye'nin 2024 gelir rekortmenleri belli oldu

Listedeki ikinci isim de 2 milyar 528 milyon 619 bin 921,05 lira ile Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar oldu.

Böylece Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ilk iki sırayı teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Selçuk ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen kişiler oldu.