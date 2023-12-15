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  • Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi 65,39'a, Dolar/TL beklentisi 29,62'ye geriledi.

15 Aralık 2023 | 10:38
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Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,57 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,26'ya geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de i yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi. 

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 43,94'ten 41,23'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,09'dan 24,82'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi beklentisi bir önceki anket döneminde 30,00 TL iken, bu anket döneminde 29,62 TL oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,62'den 39,4590'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,8 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,3 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseldi, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 3,3'te sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 43,76 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,65 düzeyinde oluştu.

 

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