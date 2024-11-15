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  • Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar/TL beklentisi geriledi

Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar/TL beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu yüzde 44,11'den yüzde 44,81'ye yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 36,63'den 35,72'ye geriledi.

15 Kasım 2024 | 10:19
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 11:31
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar/TL beklentisi geriledi

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

Dolar/TL beklentisi 

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 36,6347'den 35,7205'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7340'tan 42,7475'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 20,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 14,1 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 19,8 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,2'den 3,1'e, gelecek yıl için ise yüzde 3,4'ten 3,3'e düştü.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 45,38'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 31,64'ten yüzde 30,84'e geriledi.

 

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