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Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 42,96 oldu.

16 Şubat 2024 | 11:00
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,00'dan 40,0212'a , 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 40,6370'ten 41,1543'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,6 milyar dolara çıktı.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 32,9 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 45

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 45 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 36,62 düzeyinde oluştu.

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