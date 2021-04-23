Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kripto paralara ilişkin soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, kripto para düzenlemesi için “Bu ödemeleri yasaklamadık. Ödeme kuruluşlarının aracılık etmesini yasakladık” dedi. Kavcıoğlu, kripto paralara ilişkin üzerinde çalışılan düzenlemeye ilgili de bilgiler verdi.

Kavcıoğlu kripto paralara yönelik olarak “Birkaç ülke tamamen yasakladı. Çin’de bu mümkün. Siz sadece yasaklayarak bu işi halletme şansınız yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme, bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapın dedik” dedi.

Kripto paralara ilişkin kurallar ve normlar belirleneceğini söyleyen Kavcıoğlu şöyle devam etti: Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

DÜZENLEMELER İÇİN 2 HAFTA MESAJI

Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok.

BİZİ RAHATSIZ EDEN BİR PARA TRAFİĞİ VAR

Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Şu an bizi çok rahatsız eden bir para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD’ye giden bir kripto akışı var. Biz bu konuyu birkaç hafta içerisinde; SPK, BDDK, Bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor.

Kripto dünyasıyla ilgili neler yapıldığını, düzenlemenin ne olduğunu bilmeyen kişiler var