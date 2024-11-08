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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret iddialarına yanıt

TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, 4. "Enflasyon Raporu'nun bilgilendirme toplantısında asgari ücret artışına yönelik açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2024 | 12:04
Son Güncellenme: 08 Kasım 2024 | 12:08
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret iddialarına yanıt

TCMB Başkanı Karahan, ABD'de yabancı yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda "asgari ücrete yüzde 25 zammın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı" yönünde mesaj verdiği iddialarına ilişkin, asgari ücrette kapalı kapılar ardından farklı şeyler söylemediklerini belirtirken, “ "Bizim normatif bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil, biz karar verici değiliz. Resmi ya da gayri resmi tavsiyede de bulunmuyoruz. Raporda enflasyon tahmini vermek zorundayız” dedi.

Ücret gelişmelerine yönelik varsayımlar yaptıklarını söyleyen Karahan, “Yetkili mercilerin varsayımlarından yol çıkıyoruz, tahminlerimizi oluşturuyoruz, yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak erir. Ücretlerin erimesine sebep olan şey enflasyon. Biz enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz biz bu konuda kararlayız." diye konuştu. 

Akçay: “Beklenen enflasyon üzerinden zam yapılmalı”

Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Akçay'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Asgari ücrette çalışmalarımız var ama tavsiye merci değiliz. İkincisi asgari ücret artışının iktisadi faaliyetinin görece zayıfladığı dönemde geçişkenliği daha düşük oluyor. Şansımız var, etkisi daha düşük olacak. Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Diğer ücretlerdeki artış asgari ücretin gerisinde kalacak. Öngörüler de düşük zamlar gösteriyor, enflasyon için olumlu. Katılıkta ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Devreye girmek zorunda. Konjonktürün uygun olduğu kanaatindeyim. Asgari ücretin darbe yemediği bir dönem olmalı. İleri yönelik devreye girerse iyi olur.  Beklentiler evet önemli, geçmişe dönük gerçekleşen değerleri kaale aldığınızda ileride sizin beklentinizde ağırlığı yüksek kalırsa atalette yüksek kalıyor. Hatalı çıkarımlar yaptığını ortaya çıkacak. Yüksek enflasyon döneminde bu zor bir durum.”

 

 

 

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