Ara tatil 2026 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci ara tatil tarihleri resmen açıklandı. Öğrencilerin ve velilerin merak ettiği, özellikle Ramazan ayı ile kesişme durumu da bu takvimle netleşti.
2. ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı ile kesişmesi, öğrenciler ve veliler için sevindirici bir durumu ortaya çıkardı. İkinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek şekilde planlanmıştı. Ancak 2026 yılı Ramazan Bayramı'nın da 20-22 Mart tarihlerine denk gelmesi sayesinde, iki tatil dönemi birleşmiş oldu. Bu birleşme sonucunda öğrenciler, hafta sonları da dahil olmak üzere kesintisiz yaklaşık on günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak. Öğrenciler, bu uzun tatilin ardından 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden okullarına dönerek ders başı yapacaklardır.
Okulların Kapanış Tarihi (2025-2026)
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, belirlenen tüm ara tatil süreçlerinin ardından aşağıdaki tarihte sona erecektir:
Yaz Tatili Başlangıcı: Okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecektir.
🗓️ Diğer Dönem Sonu Tarihleri
|Dönem
|Tarih
|Birinci Dönem Sona Ermesi
|16 Ocak 2026 Cuma
|Yarıyıl Tatili (15 Tatil)
|19 Ocak – 30 Ocak 2026
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|İkinci Dönem Ara Tatili
|16 Mart – 20 Mart 2026
3 Ara Tatil Kaldırılacak mı? (Bakan Tekin'in Değerlendirmesi)
Adaptasyon Sorunu ve Eleştiriler: Ara tatil uygulamasının en büyük eleştiri noktası, her tatil döneminden sonra öğrencilerin ders ortamına ve eğitim-öğretim sürecine yeniden uyum sağlamalarının ciddi zaman almasıdır.
Öğrenme Kaybı Endişesi: Yapılan araştırmalar ve gelen eleştiriler, özellikle temel eğitim çağındaki öğrencilerin bu kesintiler nedeniyle öğrenme kayıpları yaşadığına dair bulguların olduğunu işaret etmektedir.
Kararın Durumu: Bakan Tekin, bu eleştiriler ve adaptasyon sorunları nedeniyle uygulamanın gözden geçirildiğini, ancak uygulamaya devam edilip edilmeyeceği konusunda henüz kesin bir kararın netleşmediğini ifade etmiştir.
Mevcut Takvimde Değişiklik Yok
Bu açıklamalar, ara tatil uygulamasında bir değişiklik yapılması durumunda, bunun 2026-2027 eğitim yılı ve sonrasını etkileyeceğini göstermektedir. Mevcut 2025-2026 eğitim öğretim yılının takviminde ise bir değişiklik yapılmayacağı belirtilmiştir.