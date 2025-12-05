Ara tatil 2026 ne zaman? 2. ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Adaptasyon Sorunu ve Eleştiriler: Ara tatil uygulamasının en büyük eleştiri noktası, her tatil döneminden sonra öğrencilerin ders ortamına ve eğitim-öğretim sürecine yeniden uyum sağlamalarının ciddi zaman almasıdır.

Öğrenme Kaybı Endişesi: Yapılan araştırmalar ve gelen eleştiriler, özellikle temel eğitim çağındaki öğrencilerin bu kesintiler nedeniyle öğrenme kayıpları yaşadığına dair bulguların olduğunu işaret etmektedir.

Kararın Durumu: Bakan Tekin, bu eleştiriler ve adaptasyon sorunları nedeniyle uygulamanın gözden geçirildiğini, ancak uygulamaya devam edilip edilmeyeceği konusunda henüz kesin bir kararın netleşmediğini ifade etmiştir.

Mevcut Takvimde Değişiklik Yok

Bu açıklamalar, ara tatil uygulamasında bir değişiklik yapılması durumunda, bunun 2026-2027 eğitim yılı ve sonrasını etkileyeceğini göstermektedir. Mevcut 2025-2026 eğitim öğretim yılının takviminde ise bir değişiklik yapılmayacağı belirtilmiştir.