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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Tahminler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası Nisan ayında politika faizini değiştirmeyip, sabit tutmuştu. Peki, mayıs ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler ne? İşte detaylar...

19 Mayıs 2023 | 11:25
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Tahminler ne yönde?

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu. İşte gözler Merkez Bankası'nın Mayıs ayında açıklayacağı kararda.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 25 Mayıs Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

 

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