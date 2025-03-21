Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.
Bankadan yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam etmektedir.
Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir.
24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır.”