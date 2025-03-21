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Merkez Bankası’ndan yeni hamle

Merkez Bankası vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.

21 Mart 2025 | 16:24
Merkez Bankası’ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verdi.

Bankadan yapılan açıklama şöyle: 

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam etmektedir.

Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiştir.

24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgiler veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacaktır.”

 

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