Merkez Bankası’nın yabancı para ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları yüzde 21’den yüzde 23’e çıktı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranları da yüzde 15’ten yüzde 17’e yükseltildi.

Vadesiz ve 1 yıla kadar kıymetli maden repo hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 24, 1 yıl ve 1 yıldan uzun kıymetli maden hesapları için ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Söz konusu oranlar 17 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası son olarak 1 Temmuz tarihinde yabancı para zorunlu karşılık oranını yine 200 baz puan artırmıştı. (TRT)